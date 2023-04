Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Erfenbach mit seinen rund 3000 Einwohnern gab es vor und nach dem Zweiten Weltkrieg sage und schreibe bis zu zehn Schuhmacher. Im Lauf der Zeit sind sie alle verschwunden. Eines der Geschäfte feiert nun Auferstehung, wenn auch etwas zweckentfremdet: Die ehemalige Schuhmacherei Jakob Werth in der Siegelbacher Straße wurde in eine Kunstgalerie verwandelt, bei der sich alles und das Thema Schuhmacherhandwerk dreht.

Initiator des Projektes ist Paul-Peter Götz, Hausherr des Eisenbahnmuseums und der Galerie „Kunst am Gleis“ im Ort. Er räumte zwei alte Schuhmachereien leer und lagerte die alten Maschinen