Der Top-Favorit gab sich keine Blöße: Zum siebten Mal in Serie gewann Tim Könnel (TuS Heltersberg) den 32. Weihnachtsmarktlauf in Landstuhl. Der Ausnahmekönner distanzierte dabei seine Konkurrenz um rund eine Minute. Insgesamt waren knapp 400 Läuferinnen und Läufer am Start.

Alles wirkte etwas puristischer als in den Vor-Corona-Zeiten: Der verkleinerte Sankt-Andreas-Markt versprühte bei eher diesigem Winterwetter nur sporadisch weihnachtlichen Glanz, im