Gastwirtschaft mit Biergarten, Blasmusik und Schlachtenkonzert, Badeanstalt, Tanzpavillon und Misswahl, Probleme mit den „Waldnymphen“ und immer ein beliebter Ausflugsort: das „Wald-Schloesschen“ an der Bremerstraße, erbaut von Gastwirt Daniel Münch im Jahr 1869.

Schon kurz nach der Eröffnung vererbte das Gasthaus mit dem heutigen Restaurant „Zum Waldschlösschen“ seinen Namen dem gesamten Umfeld. Im Jahr 1895 versetzte die Stadt den Albrechtsbrunnen von seinem Standort vor dem ehemaligen Bezirkskommando, dem heutigen Polizeipräsidium, „in das Waldschlösschen“. „Im Waldschlösschen“ gehen die Leute seit über 100 Jahren spazieren. „Im Waldschlösschen“ findet man einen großen Parkplatz für Spaziergänger und FCK-Fans bei Heimspielen, und den 2021/2022 gebauten „Wohnpark Am Waldschlösschen“.

Früher gab es auch mal einen Badeweiher

Gasthaus, Biergarten und Tanzpavillon wurden nach dem Zweiten Weltkrieg noch ein paar Jahre betrieben und gingen dann unter. Wenn man es aus der Stadt bis „ins Waldschlösschen“ geschafft hatte, war der Spaziergang im kühlen Schatten ein Vergnügen. Das ist auch heute noch so. Die Witwe F. Ratgeb betrieb bis 1872 „im Waldschlösschen“ eine kleine Badeanstalt. Das Wasser war trüb und unsauber geworden, die Badegäste blieben aus. Der damalige Gastwirt übernahm den kleinen Weiher, richtete ihn her, die Gäste kamen wieder und die Zeitung schrieb nach der Neueröffnung: „Der Wert, ja die Notwendigkeit regelmäßigen Badens für die Gesunderhaltung des Körpers ist in Kaiserslautern schon seit dem Mittelalter anerkannt.“

Die Gastwirte des Waldschlösschen waren von Anfang an bemüht, Publikumsmagnete zu schaffen. So veranstaltete der Wirt im Jahr 1905, eine Misswahl. Die Pfälzische Presse schrieb im September 1905: „Erstmals wurde in Kaiserslautern die schönste Frau des Lautertals gewählt. Die Wahl ging im Saal des Waldschlösschens vonstatten. Man ist erstaunt über die Begeisterung unserer Bürger an dieser neumodischen Veranstaltung, die aus Amerika zu uns kam.“ Die Zeitung schildert weiter, dass die „Schönheitskönigin“ (deren Name nicht erwähnt wird) in einem Triumphzug vom Waldschlösschen zur Fruchthalle geleitet wurde. „Die Straßen waren dicht besetzt von der Lauterer Bevölkerung. Die offene Kutsche wurde mit Blumen überschüttet.“, steht in der Zeitung.

Beim Frühschoppen war im Biergarten kaum noch ein Platz frei, insbesondere wenn vor dem Ersten Weltkrieg, wie beispielsweise am 4. Juni 1914, der Artillerie-Verein zu einem „Schlachtenkonzert“ einlud. „Es werden 500 Kanonenschüsse und 6000 Infanterieschüsse – musikalisch – zu hören sein“, steht in der Ankündigung.

Vielleicht ausgehend vom Tanzpavillon bereitete das Waldschlösschen um 1870 – das angrenzende Waldgebiet ist gemeint – der Stadt erhebliche Sorgen. Sie müsse „durchgreifen“, steht in Zeitungsnotizen. Das Dirnenunwesen hatte Hochkonjunktur. Die „Waldnymphen bieten an diesem Standort ihre Dienste an“, ist zu lesen.

„Reizendes Schmuckstück an der Grenze zwischen Stadt und Wald“

Als „reizendes Schmuckstück an der Grenze zwischen Stadt und Wald“ wird ein 1937 privat angelegter botanischer Garten beim Waldschlösschen in der Volkszeitung beschrieben. Exotische und seltene Pflanzen zierten den Garten, der Ende der 1950er Jahre vernachlässigt unterging. Die ehemalige Milchzentrale unterhielt noch bis in die 1950er Jahre im Waldschlösschen einen Verkaufskiosk, ein kleines Holzhäuschen im Schwarzwaldstil. Die Spaziergänger konnten dort ein gekühltes Glas Milch genießen, und die Bewohner der Umgebung versorgten sich beim Waldschlösschen-Kiosk mit der „Milchkanne“.

Am 29. Mai 1929 wälzte sich gegen 14 Uhr vom Humberg her eine schwarze Wolkenwand auf die Stadt zu, und zwei Stunden lang tobte ein Unwetter über Kaiserslautern. Die Pfälzische Presse schreibt: „Vom Waldschlösschen bis zur Löwenburg wurde die Straße zum reißenden Fluss, und beherzte junge Männer in Badehosen trugen die Leute, die zum Lämmchesberg wollten, auf den Schultern vom Waldschlösschen aus durch die Fluten.“