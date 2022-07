Seit Mittwoch darf der Verkehr wieder durch den Dansenberger Schlehweg rollen.

Ausgebaut wurde in sechs Monaten im Rahmen der wiederkehrenden Beiträge der Bereich von der Dansenberger Straße bis zur Einmündung Wasserlochstücke. Während der Arbeiten war die Strecke voll gesperrt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, konnten „Dank schnellem Baufortschritt die Arbeiten sogar einen Monat früher als geplant beendet werden“. Im Zuge der Maßnahme wurden die Straße in Asphaltbauweise und der Gehweg in Pflasterbauweise erneuert, die drei Bushaltestellen barrierefrei ausbaut, die Straßenbeleuchtung erneuert und auf LED-Leuchten umgerüstet sowie ein Glasfaserrohrsystem verlegt. Die Baukosten belaufen sich auf etwa 700.000 Euro.