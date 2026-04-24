„Fourteen Rules“ heißt eine neue Band, die sich im Mai m Lauterer Sukkura vorstellt. Bei dem Quartett dreht sich tatsächlich alles um die Nummer 14.

„Fourteen Rules“: Das ist die Band des 25-jährigen Sängers und Gitarristen Lennard Wilhelm, des gleichaltrigen Bassisten Felix Kiehl, von Arwin Böhm (18, Schlagzeug) und Elias Christmann (20, Zweitgitarre). Am 23. Mai spielen sie im Kaiserslauterer Sukkura. Bei allen vier Bandmitgliedern zieht sich die Zahl 14 - im Englischen „fourteen“ - wie ein roter Faden durchs Leben. ,,Ich bin am 14. geboren“, sagt Leadsänger Lennard Wilhelm, ,,Felix wohnt in der Hausnummer 14, Arwin feiert ebenso an einem 14. Geburtstag und Elias hat die 14 im Nummernschild seines Autos.“

Kaiserslautern war nicht immer die „Homebase“ der Musiker, wie Lennard berichtet. ,,Felix und ich kommen eigentlich von der südlichen Weinstraße und sind dort zusammen zur Schule gegangen.“ 2021, mitten in der zweiten Runde der Corona-Pandemie, war Lennard noch solo unterwegs durch die ausgedünnte Pfälzer Musikszene.

Es begann als Trio in Corona

Im Sommer 2022 schien Licht auf am Ende des Tunnels: Schulkamerad und Schlagzeuger Thomas Braun kam auf Wilhelm zu und schlug eine Zusammenarbeit vor. Mit Felix Kiehl am Viersaiter wurde das Bandprojekt Fourteen Rules gegründet - zunächst als Trio, das zwei Singles herausbrachte. Im Mai 2025 folgte die erste EP „Sooner or Later“ mit vier neuen Songs. Doch dann verkündete Braun, dass ihm das Pendeln zwischen Wohnort und Lauterer Proberaum zu zeitaufwendig sei und er aussteigen wolle. Wilhelm suchte per Flugblatt zuerst einen neuen Schlagzeuger und gleich darauf einen Zweitgitarristen. Er fand Arwin Böhm und Elias Christmann: „Das hat direkt gepasst.“

„Unsere Musik ist stark von Bands aus England und Irland inspiriert“, sagt Lennard. „Unser Ziel ist es, die Musikkultur, die in England und Irland vorherrscht, hier in der Pfalz zu etablieren.“ Er hat das Gefühl, „dass das meiste, was man hierzulande an englischsprachiger Livemusik bekommt, von Kerwe- und Coverbands stammt, die zum -zigsten Mal ,Take me home, Country Roads’ spielen. Dem wollen wir ein bisschen entgegenwirken.“

Bannerträger der handgemachten Indie-Musik

Auch die elektronische Musik sei seit Corona mehr in den Fokus der regionalen Konzertgänger gerückt, so Lennard: „Viele gehen heutzutage eher auf Raves als auf Indie-Konzerte, vor allem in Kaiserslautern“, hat er beobachtet. Umso mehr wollen die Fourteen Rules die Flagge der handgemachten Indie-Musik hochhalten. „Unser Songwriting ist ein bisschen anders als bei herkömmlichen Indie-Rock-Bands“, meint Drummer Arwin. „Wir arbeiten viel mit Tiefe und Tempi und versuchen nicht einfach, einen Song so kurz und so schnell wie möglich vom Tisch zu bekommen. Wir versuchen in jedem Lied etwas aufzubauen.“

Die Ergebnisse veröffentlichen Lennard, Felix, Elias und Arwin vorerst auf den gängigen Streaming-Plattformen. Die Pressung auf physische Datenträger ist ein noch zu hoher Kostenfaktor für die junge Band. Im Vorjahr hatte sie acht Konzerte: „Wir haben an die 50 Mail-Anfragen an regionale Veranstalter geschickt. Man braucht einen langen Atem.“ Die ersten Live-Gigs für 2026 sind terminiert. Unter anderem ein Konzert am 23. Mai im frisch eröffneten Sukkura-Club in der Kaiserslauterer Mühlstraße.

Langer Atem bis zur Popularität

Dass sich der Aufwand irgendwann lohnt und die Band mit ihrer Musik ein paar Groschen verdient, bleibt vorerst ein Traum, aber auch eine Motivation. „Für mich persönlich“, so Elias, „wäre es natürlich schön, irgendwann von der Musik leben zu können. Aber im Grunde steht für mich der Spaß an erster Stelle. Das gemeinsame Proben, Aktionen wie T-Shirts-Drucken und das ganze Social Media-Game. Man verbringt dadurch auch abseits der Musik viel Zeit miteinander.“

Auch Bassist Felix betont: „Wenn man sich als Band durch die Musik selbst finanzieren kann, ist das super. Aber in erster Linie ist es für einen selber ein befriedigendes Gefühl, Musik aus Leidenschaft zu machen und durch die Songs eine Message weiterzugeben.“ Haupt-Songwriter und Ideengeber Lennard philosophiert derweil „über das Leben in all seinen Facetten“: „Mir ist gar nicht wichtig, dass die Leute das Gleiche fühlen wie ich. Ich finde es schöner, wenn ein Song Interpretationsspielraum bietet.“

Die Künstliche Intelligenz, die mittlerweile auch in Sachen Musik eine Konkurrenz darstellt, ist für die vier Pfälzer bislang nichts zum Fürchten. ,,Natürlich sieht man bei Spotify & Co., dass die KI sich immer weiter ausdehnt“, sagt Felix. „Aber ich denke, auch wenn ein KI-generierter Song gut gestaltet ist, hört man schnell heraus, wie unpersönlich und oberflächlich er klingt.“ Der Mensch sei nach wie vor ein guter Gegenpol zur KI: „Deshalb mache ich mir noch gar keine Gedanken, dagegenhalten zu müssen. Zumal es noch den Live-Aspekt gibt, den wir auf unserer Seite haben.“