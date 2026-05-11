CampusKultur an der RPTU in Kaiserslautern lobt einen Fotowettbewerb aus. Gesucht werden die schönsten Bilder zum Thema „Die Kraft der Farben!“ Zu gewinnen gibt es Geldpreise im Wert von 600 Euro, eine öffentliche Ausstellung der Gewinnerbilder und die Chance, die Arbeit einem größeren Publikum zu präsentieren.

Die Preisverleihung findet bei der Ausstellungseröffnung „Farbe“ der Foto- und Labor-AG der RPTU am Donnerstag, 2. Juli, 19 Uhr, im Foyer von Gebäude 42 der Uni statt. Mitmachen können Hobbyfotografen, die mit ihrer Kamera kein Geld verdienen. Es können bis zu drei gedruckte Fotos eingereicht werden. Beiträge, die mit generativer KI erstellt wurden, sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Einreichschluss ist der 26. Juni, 17 Uhr, im CampusKultur-Büro, Davenportplatz 12, Gebäude 86, Raum 111 und 113. Nähere Infos gibt es auf der Internetseite www.campuskultur-kl.de, Fragen können per E-Mail gerichtet werden an annecke@campuskultur-kl.de oder prinz@campuskultur-kl.de.