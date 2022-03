OTTERBERG. Auf dem Dach des Forstamtsgebäudes Otterberg wird demnächst eine Fotovoltaikanlage installiert. „Damit kommen wir einem klimaneutralen Gebäude näher“, freut sich Forstamtsleiter Markus Gatti über den bevorstehenden Schritt und betont, dass diese dann die erste Fotovoltaikanlage auf einem vom Landesforsten angemieteten Gebäude sein wird. Aber nicht nur in Sachen Sonnenenergie geht es am Forstamt weiter. Gerade wurde ein E-Auto für die Forstwirtschaftsmeister angeschafft. Zukünftig geht es somit elektrisch betrieben raus in den Wald. Die notwendige Wall-Box mit vier Anschlüssen wird laut Gatti in den nächsten Tagen vor dem Forstamt installiert. thea