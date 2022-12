Die aus Brasilien stammende Lauterer Fotokünstlerin Ray Albuquerque gestaltet erstmals eine Ausstellung in ihrem Heimatland. Ab dem kommenden Wochenende sind ihre Bilder im monumentalen Kulturzentrum von São Paolo zu sehen. Die 45-jährige Diplom-Fotografin will an der Eröffnung teilnehmen.

Die Schau findet in der neu gestalteten „Praça das Artes“ statt, dem gewaltigen Veranstaltungszentrum der 22 Millionen Einwohner zählenden Finanzmetropole. Dort gibt es auf einer Gesamtfläche von 28.500 Quadratmetern mehrere Konzert- und Theatersäle, Kinos, Ausstellungsräume, eine Bibliothek und ein Ballettstudio.

Die Ausstellung trägt den Titel „Natureza morta“ – zu Deutsch: Stillleben – und knüpft damit an eine kleine Werkschau an, die Albuquerque unlängst im Lauterer Hotel Lauterbach präsentierte. Ihre aufwendig arrangierten Obst-, Menü- und Blumenstillleben im Stil der Barockmalerei nimmt sie ohne Kunstlicht auf. Ferner gehören Landschaften, „Street Photography“, Porträt- und Aktaufnahmen zu ihrer Sedcard.

Ray Albuquerque wurde 1977 in Caetés im Nordosten der Republik Brasilien geboren. Als sie elf Jahre alt war, zog sie mit den Eltern und sieben Geschwistern nach São Paolo. Sie studierte Philologie und Fotografie, lebte lange in Barcelona und kam vor 13 Jahren in die Pfalz. An der Lauter waren ihre Werke bislang in der Friedenskapelle, im Union-Kino und 2019 unter dem Titel „Zwei Heimaten“ schon einmal im Hotel Lauterbach zu sehen.

Furore machte sie während des Corona-Lockdowns 2020, als sie zugunsten des Kulturtreffs Salon Schmitt eine „Feijoada“ zubereitete und verteilte – einen traditionellen Eintopf mit schwarzen Bohnen, verschiedenen Fleischsorten sowie brasilianischen Gewürzen und Beilagen.