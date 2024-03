Am Donnerstag, 7. März, in der Pfalzbibliothek, und am Dienstag, 12. März, in der Pfalzgalerie, bietet der Kaiserslauterer Fotograf Thomas Brenner die Möglichkeit, sich für seine Kampagne für Demokratie, Akzeptanz und Vielfalt fotografieren zu lassen. Los geht es jeweils um 9 Uhr, Schluss ist in der Pfalzbibliothek um 16 Uhr, in der Pfalzgalerie um 17 Uhr. Der Bezirksverband Pfalz unterstützt Brenner bei der Aktion. 2015 rief Brenner eine ähnliche Aktion ins Leben, damals positionierten sich Menschen aus ganz unterschiedlichen Richtungen auf Plakaten für die Kampagne „Flüchtlinge willkommen“. Die Kampagne startete in Kaiserslautern und breitete sich schlussendlich im ganzen Land Rheinland-Pfalz aus. Infos gibt es auch per E-Mail an die Adresse info@brenner-photographie.com.