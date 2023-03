Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Es ist an der Zeit, dass wir unsere eigenen Geschichten erzählen“: Am Freitag startet das erste internationale Fotofestival in Kaiserslautern an zahlreichen Ausstellungsorten quer durch die Stadt. Die ersten Schnappschüsse gibt es aber jetzt schon ,,Open Air“ zu sehen – am Theater-, Museums- und Rathausvorplatz. „Identitäten“