„Der Klimawandel ist da und wir sind mittendrin.“ Das vermittelt der Kaiserslauterer Fotograf und studierte Biologe Reiner Voß mit seiner preisgekrönten Bildserie zum Klimawandel in der Pfalz. Seit Mittwoch zeigt er einige dieser Bilder in der Stiftskirche und appelliert: „Denken Sie jetzt an die Zukunft!“

Was glauben Sie, wie viele Seen, Bäche und Wooge es im Kreis Kaiserslautern gibt? Man könnte ja eine Landkarte zücken und zählen. So wie Reiner Voß. Er hat gezählt.