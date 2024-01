Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zu den Aktivitäten im Wintersemester von Campus Kultur an der RPTU gehören seit 1988 bereits die Ausstellungen der Foto- und Labor AG (FlabAG). Angelehnt an jeweilige Semesterthemen, heißt die aktuelle Bilderschau „Stadtansichten“. Der Rundgang in der Rotunde Gebäude 42 zeigt dazu zwölf Positionen.

Es ist ein bekanntes Bild: Stellwände fächerartig im Kreis des Baus, beidseitig behängt mit Fotografien und Angaben zu Titel und Urheber. Eine Einladung zum Sehen und Lesen.