Psychische Erkrankungen aus dem Blickwinkel künstlerischen Schaffens ist das Thema einer Fotoausstellung, die das Pfalzklinikum in der Albert-Schweitzer-Straße im Rahmen der Woche der seelischen Gesundheit am 14. und 16. Oktober auch einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich macht. „Es geht um die Enttabuisierung des Themas“, beschreibt die Künstlerin und Kunststudierende Renée Nesca, die das Thema auf 25 ungewöhnlichen Schwarz-weiß-Fotografien inszeniert hat.

Unter dem Titel „Eckenphilosophie“ ist da zum Beispiel eine junge Frau zu sehen, die sich eine Kette aus Scheren um den Hals gehängt hat. „Tief und tiefer“ geht es, wenn ein Mensch sich eine Schere mitten auf den Kopf setzt und „Des Königs Gesicht“ ist von einer Toilettenrolle gekrönt.

Mit ihren ungewöhnlichen Portraits will die Künstlerin einen Beitrag leisten zur Enttabuisierung von psychischen Krankheiten. Offenheit und Verständnis gegenüber Betroffenen zu wecken ist ihr wichtig. Ob Panikattacken, Depressionen, Borderline Syndrome oder Psychosen - wenn Leute diese Stichworte hörten entstünden direkt Misstrauen uns Vorurteile gegenüber dem Betroffenen in den Köpfen Er werde direkt mit einem Schwerverbrecher oder einem arbeitsunfähigen Menschen in Verbindung gebracht. Es werde verurteilt, kritisiert, ohne zu verstehen. Beim Betroffenen wiederum entstehe eine gewisse Scham. Anders als bei körperlichen Krankheiten wollten sich wenige dazu bekennen.

Mit ihren Exponaten wirft die Fotokünstlerin einen Blick auch auf Ängste, Wahnvorstellungen, Manien und Sedierungszustände, wie sie auch durch Medikamente entstehen können. „Die Krankheit verselbstständigt sich, entwickelt ein Eigenleben, das sollte man wissen“, verdeutlicht sie. Dass der davon Betroffene damit trotz gewisser Einschränkungen ein normales Leben führen und sich selbst verwirklichen kann, weiß sie aus eigener Erfahrung. Dafür möchte sie auch anderen Mut machen.

Als Models für ihre Fotografien hatte Renée Nesca teilweise Bekannte, Freunde und Kommilitonen gewinnen können. Ziel ihres Projektes ist es, die Problematik weniger mit Verstand als mit Gefühl nachvollziehen zu können.

Zur Fotoausstellung „Eigenleben - Dialoge eines Tabus“ lädt die Klinik für Psychiatrie am 14. und 16. Oktober jeweils um 16 Uhr und um 16.30 Uhr zu einer Führung ein, gefolgt von einer lockeren Gesprächsrunde um 17 Uhr mit der Künstlerin. Teilnahme ist ausschließlich nach vorheriger Anmeldung möglich unter d.ruster-hebel@pfalzklinikum.de