Rund 1200 Menschen in Rheinland-Pfalz haben sich bisher für Demokratie stark gemacht, und bei der Aktion „Demokratie – Akzeptanz – Vielfalt“ des Kaiserslauterer Fotografen Thomas Brenner mitgemacht. Ab Freitag sind die Portraits nun in der Pfalzgalerie zu sehen. „Steffen Egle hat die Bilder am Pfalztheater gesehen und mich angesprochen“, berichtet Brenner von einer Begegnung mit dem Direktor am vergangenen Freitag, die sofort Früchte trug. „Seit Montag hängen wir hier Portraits auf“, erzählt Brenner im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Seit März porträtiert Brenner bei seiner Aktion Menschen, die für Demokratie Gesicht zeigen, im wahrsten Sinne des Wortes. „Wir hängen alle Bilder auf, für die wir die Freigabe haben.“ Die Ausstellung läuft bis 15. September, Brenner setzt seine Aktion weiter fort. „Ich habe keinen Endpunkt gesetzt, wir haben Anfragen für Landau, Ludwigshafen und Bad Dürkheim“, so Brenner. Auch in Kaiserslautern hat Brenner seine Ausrüstung bereits mehrfach aufgebaut, unter anderem in den Institutionen des Bezirksverbandes Pfalz, Pfalzgalerie, Pfalzbibliothek und Pfalztheater.