Sie spielen wieder: Die Kaiserslauterer Oldie-Band Forty Eight steht nach längerer Pause am kommenden Sonntag wieder live auf einer Bühne. Die Gruppe, deren Ursprünge mittlerweile fast 60 Jahre zurückreichen, tritt am Rodenbacher Keltenplatz auf. Der Anlass indes ist traurig: Die Musiker widmen das Konzert ihrem im April verstorbenen Keyboarder Peter Glanzmann.

Mitte der 1960er Jahre war Kaiserslautern die Heimat zahlreicher junger Beat- und Rockbands, von denen etliche mit respektablem Erfolg nicht nur innerhalb der Stadtgrenzen agierten. Eine davon waren