Mittelfristig könnte die Forststraße, die von der Rothen Hohl nach Dansenberg führt, für den Autoverkehr gesperrt werden und in das Programm der Stadt zur Anbindung der Ortsteile mit Radwegen aufgenommen werden. Das ist zumindest eine Vorstellung von Forstamtsleiterin Ute Fenkner-Gies, über die Ortsvorsteher Franz Rheinheimer bei der Sitzung des Ortsbeirates am Mittwochabend informierte. Auf Rückfrage der RHEINPFALZ sprach Fenkner-Gies von einer Überlegung, die eine gute Lösung darstelle und einen Beitrag zum Klimawandel leiste. Sie sei im Gespräch mit Julia Bingeser, der Radfahrbeauftragten der Stadt Kaiserslautern, die in der Nutzung der Forststraße für Radfahrer eine gute Alternative zur jetzigen Praxis sehe. Wie Fenkner-Gies weiter mitteilt, ist die Forststraße nach Dansenberg in ihrem jetzigen Zustand für berechtigte Fahrzeuge mit angemessenem Tempo 30 befahrbar. Ein gutes Dutzend kleinere und größere Schlaglöcher würden nach der Frostperiode verfüllt. Befahren werden dürfe die Straße nur mit einer Berechtigungsplakette. Die sei für Bewohner von Dansenberg für 60 Euro beim Forstamt erhältlich. Beantragt werden kann die Plakette über die Homepage des Forstamtes.