Die Tatsache, dass der Forst um Dansenberg zum Jahresanfang massive Baumfällarbeiten vorgenommen hat, hat den Ortsbeirat Dansenberg bereits im März zu scharfer Kritik an den Forstarbeiten veranlasst. Dass eine alte Buche gefällt worden ist, hat für RHEINPFALZ-Leserin Jutta Fröhlich das Fass zum Überlaufen gebracht.

„Ich bin fassungslos, was ich da gesehen habe“, so Jutta Fröhlich vom Dansenberger Gasthauses Fröhlich, der als passionierter Jägerin nicht nur das Zuhause der Wildtiere ein Anliegen ist. Im nördlichen Teil des an Dansenberg grenzenden Waldes sei eine alte und gut gewachsene Buche gefällt worden, die angeblich einen Kronen- und Wurzelschaden gehabt haben soll. „Ich habe an dem Baum keinen großen Schaden erkennen können. Wenn es wirklich der Fall gewesen sein sollte, hätte man bei regelmäßiger Begutachtung des Baumbestandes im Vorfeld nicht geeignete Pflegemaßnahmen ergreifen können, um die Buche zu retten?“, fragt Jutta Fröhlich.

So gehe man nicht mit der Natur um, verweist sie weiter auf Flurschäden, die durch schweres Rückegerät beim Baumeinschlag entstanden seien. „Denkt denn der Forst bei seinen Arbeiten nicht an unsere Nachkommen?“ Wir schmücken uns mit dem Prädikat im „Herzen des Pfälzerwaldes“ zu wohnen. Als Kind habe sie immer gerne am Waldrand gespielt. „Was zeigen wir morgen unseren Enkelkindern, wenn es bald keinen Wald mehr gibt?“

Als Bürger habe man nicht nur Verantwortung für den Klimaschutz im Allgemeinen, „wir haben auch Verantwortung für die Umwelt vor unserer Haustür“, zeigt sie wenig Verständnis für die Baumfällungen am Waldrand um Dansenberg.

Ein weiterer Dorn im Auge ist ihr das Verschottern von immer mehr Waldwegen, die durch schwere Rückefahrzeuge zusehends breiter würden. Sorge bereitet ihr die Schlacke, die sie in der Schotterschicht hin und wieder ausgemacht habe. Schlacke beinhalte Schadstoffe, die nach und nach in den Waldboden einsickern und dem Boden zusetzen. Jutta Fröhlich: „Es ist ein Irrsinn, was hier betrieben wird.“

Forstamtschefin: „Schade um den schönen Baum“

Die Fällung der Buche vor ungefähr vier Wochen – und damit vor der Laubentwicklung – sei mehrfach kommuniziert worden, erinnert Forstamtsleiterin Ute Fenkner-Gies auf Anfrage. „Die Krone der gefällten etwa 30 Meter hohen Buche war auf mehrere Meter runtergetrocknet und abgestorben.“ Auch hätten immer mehr Äste des Baumes ihre Rinde abgeworfen. „Ein Zeichen für eine unzureichende Wasserzufuhr. Es war schade um den ansonsten schönen Baum“, räumt sie ein. Hätte man die Krone der Buche gekappt, hätte das Eindringen von Pilzsporen in den Schnittstellen mit der Zeit Fäule verursacht. Die Maßnahme wäre nicht von großer Dauer gewesen, gibt sie zu bedenken.

Wenn Geäst und Kronenmaterial von Baumfällungen auf dem Waldboden liegen bleibe, diene die Maßnahme der Bodenfruchtbarkeit, verweist Fenkner-Gies auf ausgetrocknete Waldböden.

Und was die Aufbringung von Schotter zur Wiederherstellung der Waldwege angeht, sei in dem steinigen Material absolut keine Schlacke enthalten. Der aufgebrachte Schotter entspreche strengsten Vorschriften, betont die Forstamtsleiterin.