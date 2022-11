Das Forstamt Kaiserslautern startet am Wochenende wieder den beliebten Tannenzweigeverkauf. Kaufinteressenten können sich zum Selbstschneiden auf den Weg durch die „Rummelshald“ machen.

„Das Telefon steht nicht still“, berichtet Förster Klaus Platz, „die Leute erkundigen sich über unser alljährliches Tannenzweigeevent.“ Also läutet das Forstamt am Samstag „mit einer Einladung zum fröhlichen Tannenzweigeselbstschneiden den Reigen der forstlichen vorweihnachtlichen Events am Lautrer Wald ein“.

Denn was wäre die Vorweihnachtszeit ohne den Duft frischer Tannenzweige, fragt Platz rhetorisch.“ Bei Bratwurst und Glühwein dürfen die Zweige selbst geerntet werden. Dieses „Paket“ schnürt das Forstamt Kaiserslautern schon seit vielen Jahren, und auch in diesem Jahr zeigt sich das Forstamt gerüstet: Am Samstag, 19. November, lädt es von 10 bis 16 Uhr zum alljährlichen Tannenzweigetag ein.

Dieses Jahr wieder direkt hinter dem Forsthaus

2022 wird es in die unmittelbar hinter dem Stiftswalder Forsthaus gelegene 12.000 Quadratmeter große Weihnachtsbaumfläche „Rummelshald“ gehen. Dort dürfen die am Vortag gefällten, also frischen, Tannenbäume mit mitgebrachter Schere oder Handsäge geschnitten und nach Stärkung am Lagerfeuer nach Hause transportiert werden. Platz: „Stichwort Stärkung: Auch in diesem Jahr freuen sich die Mitglieder des Männergesangvereins Erzhütten darauf, ihren Gästen mit deftig-wildem aus dem Wald gute Gastgeber zu sein.“

Bei den gefällten Bäumen handelt es sich um FSC-zertifizierte Edel- und Nordmanntannen. Sie entsprechen, wie Platz versichert, in Form und Größe nicht zwingend den Vorstellungen der Weihnachtsbaumkunden und würden beim Weihnachtsbaumschlagen des Forstrevieres Morlautern (am 10. und 17. Dezember) ohnehin verschmäht werden. Die Preisgestaltung für das frische Grün bleibe von der Inflation unbeeindruckt, sagt Platz: „Es bleibt wie in den Vorjahren beim Vorjahrestarif: Armvoll zehn Euro.“

Die Zufahrt zum Stiftswalder Forsthaus ist frei. Ausreichend Parkplätze, auch für Fahrräder, sind vorhanden. Das Forstamt bittet, Schere oder Handsäge mitzubringen.