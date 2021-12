Das Forstamt Kaiserslautern lädt in diesem Jahr zweimal zum Weihnachtsbaumschlagen ein.

Am Samstag, 11. Dezember, können in der Weihnachtsbaumkultur „Wasserloch“ Bäumchen abgesägt werden. Zwischen 10 und 16 Uhr wird das Forstamt die Tore öffnen. Ausgerüstet mit Handsägen dürfen sich die Gäste dort auf die Suche machen. Etwa 1000 Nordmanntannen, Edeltannen, Fichten und Kiefern stehen zur Auswahl. Der Forstweg zur Weihnachtsbaumfläche „Wasserloch“ ist ab dem Wertholzlagerplatz an der Entersweilerstraße ausgeschildert. Ausreichend Parkmöglichkeiten sind vorhanden. Es gilt die 2G-Regel.

Am 19. Dezember gibt es von 10 bis 16 Uhr noch einmal die Chance auf einen Weihnachtsbaum vom Forst: diesmal von der Weihnachtsbaumkultur „Rummelshald“ unmittelbar hinter dem Stiftswalder Forsthaus in der Velmannstraße.