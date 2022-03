Der Forst hat am südlichen Ortsrand von Morlautern eine etwa zwei Jahrhunderte alte Buche aus Sicherheitsgründen umgelegt. Der gefällte Baum wird den Wald aber nicht verlassen – und dort sogar noch für mächtig viel Leben sorgen.

Mächtig und doch unübersehbar zerbrechlich steht sie da, die alte Buche. Gut 200 Jahre hat sie unter ihrer glatten Rinde. Es wird keins mehr dazu kommen, jedenfalls keins mehr als Schattenspender für andere. Der Klimawandel mit der einhergehenden Trockenheit hat ihr sprichwörtlich den Saft nach oben abgedreht und das Leben geraubt. Die Buche hat es nicht mehr geschafft, aus den tiefen Wasserspeichern genug Wasser bis in die große, gewölbte Krone zu pumpen. 30 Meter, so hoch geht es hinauf, waren am Ende einfach zu viel, um die mächtige Krone zu versorgen. Dabei war das imposante, alles überragende Kronendach ganz besonders der Sommerhitze samt der gnadenlosen Sonneneinstrahlung ausgesetzt.

„Die alte Dame ist Opfer des Klimawandels, drohte auf den hier vorbei laufenden Wanderpfad zu stürzen“, war der Ruf nach der Motorsäge für den zuständigen Förster Klaus Platz die einzige Möglichkeit, um Gefahr von Wanderern und Spaziergängern abzuwenden. „Der Baum würde normalerweise stehen bleiben und stehend seine wichtige ökologische Funktion als Totholz wahrnehmen“, ist dem Förster ein Grummeln in der Magengegend anzumerken. Das was da gleich passiert, das macht keiner gerne. Niemand will einen solchen Methusalem fällen.

Kreischende Säge ist alternativlos

Doch es nützt nichts, die Gefahr, die von der Buche ausgeht, ist zu groß. Vor ihr steht eine Bank, der Wanderweg, direkt bei Morlautern und Nähe Waschmühle, wird stark frequentiert. Die kreischende Säge, sie ist alternativlos.

Der Forstwirt-Ausbildungstrupp unter Forstwirtschaftsmeister Alf Schuhmacher macht sich ans Werk. Seile werden in einigen Metern Höhe um die „alte Dame“ gelegt, am Seilschlepper befestigt. Es kommt Zug auf die Verbindung. Der Meister greift zur Säge mit dem langen Schwert, die Azubis, die zuvor zwei jüngere Buchen aus der geplanten Fallrichtung der alten Buche gefällt hatten, beziehen Sicherheitspositionen.

Die Uhr zeigt 9.30 Uhr. Ein eiskalter Wind bläst dem Baum ein letztes Mal das trockene Laub um ihren beeindruckenden Wurzelfuß. Kein Vogel singt, was vielleicht aber auch an der Säge in der Hand von Meister Alf Schuhmacher liegt, die nun mit einem tiefen Ton die Arbeit aufnimmt. Er weiß, was er tut. Ein letzter Blick auf den stehenden Baum, Schuhmacher geht aus der Gefahrenzone, der Motor des Seilschleppers arbeitet hörbar und dann ist nur noch ein fürchterliches Krachen des Baumes zu hören, der sich zielgenau, wie geplant, auf den Waldboden legt. Die Uhr zeigt 9.40 Uhr.

Holz bleibt im Wald

„Ich bin erleichtert“, ist die erste Reaktion von Förster Platz. Solch einen großen, nicht mehr standsicheren Baum zu fällen, sei gefährlich und eine große Kunst. Die umgelegte Buche zeigt zudem überdeutlich, es war allerhöchste Zeit. Der Stamm präsentiert sich in großen Teilen faul, regelrecht bröselig.

Und nun ist das 200 Jahre alte Baumleben ausgelöscht? Ist es nicht! Der Baum bleibt an Ort und Stelle im Wald, wird zwar kein Schattenspender mehr sein und auch keinen imposanten Anblick mehr bieten. Aber diese einst so starke Buche, sie wird nun dafür sorgen, das unzählige Arten, ob Pilze, Pflanzen oder Tiere, einen ökologisch wertvollen Lebensraum finden. Mit Guido Pfalzer (Fledermausspezialist), Karl-Heinz Klein (BUND, Vorsitzender des Naturschutzbeirates), Alfred Klein (Nabu) und Hans-Dieter Leonhardt (GNOR) waren vor einiger Zeit Naturschützer gemeinsam mit dem Förster vor Ort und sind alle übereingekommen: Der Baum müsse im Wald als Totholz verbleiben.

Da liegt sie nun die alte Buche, ist und war es auch zumindest im vergangenen Jahr schon, ohne Leben. Aber der Stamm, obwohl als Totholz bezeichnet, er wird in den nächsten Jahrzehnten für ganz viel Leben sorgen.