Ein Forschungskonsortium unter Federführung der Technischen Universität Kaiserslautern (TU) arbeitet daran, leichte Betonteile durch Mineralschaum aus Recyclingsand umweltfreundlicher zu gestalten.

Um Bauelemente aus Beton leichter zu machen, werde ihm oft Polystyrolschaum, auch Styropor genannt, beigemischt. Doch dieser lässt sich nur schlecht recyceln, wie die TU mitteilt. Ein Forscherkonsortium unter Federführung der TU arbeitet nun daran, Styropor durch einen Mineralschaum zu ersetzen, der unter anderem aus recyceltem Sand besteht.

Das Team werde an eigens angefertigten Betondecken untersuchen, wie es um die mechanischen und bauphysikalischen Eigenschaften der Konstruktion bestellt ist. Dank des Schaums könnten solche Bauteile künftig besser in den Stoffkreislauf zurückgeführt werden. Das Projekt wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert und läuft bis 2024, so die TU.

Das Forschungsprojekt namens „MIN-LOOP“ steht unter der Leitung von Stefan Carstens vom Fachgebiet Massivbau und Baukonstruktion an der TU. Neben der TU sind das Institut für Werkstoffe im Bauwesen an der Technischen Universität Darmstadt sowie Partner aus der Wirtschaft beteiligt.