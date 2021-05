Die Prognosen sind sehr, sehr düster, sagt Anita Schöbel, Leiterin des Fraunhofer-Instituts für Techno- und Wirtschaftsmathematik, mit Blick auf die Corona-Krise. Im Gespräch mit Claudia Schneider erklärt sie, warum ein früherer Lockdown besser gewesen wäre und Schulschließungen kein Tabu sein dürfen.

Sie berechnen seit Monaten die Ausbreitung des Coronavirus. Wie dramatisch ist die Situation?

Dramatisch. Die Fallzahlen steigen ordentlich. Wir haben das schon vor zwei, drei Wochen gesehen, dass da was auf uns zurollt. Sobald wir viele Infizierte haben, folgen auch Krankheitsverläufe, die schlimmer sind, mehr Menschen müssen auf der Intensivstation behandelt werden. Irgendwann reichen dann die Intensivbetten nicht mehr aus, die Sterbefälle nehmen zu.

Können Sie die Sterbefälle prognostizieren?

Ja. Und die Prognosen sind sehr, sehr düster. Wobei wir nicht wissen, wie sich das Verhalten jetzt ändert. Wenn wir so weitergemacht hätten oder uns nicht an die neuen Maßnahmen halten, dann wären wir Ende des Jahres bei 20.000 Toten. Jetzt sind es etwas über 10.000 Tote. Eine Verdopplung, das ist das, was die Modelle vorhersagen, wenn wir unser Verhalten nicht drastisch ändern.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte davor gewarnt, dass wir an Weihnachten 19.000 Infizierte haben, wenn wir nicht aufpassen. Jetzt hatten wir die schon am Wochenende. Ist das das vielzitierte exponentielle Wachstum? Was können Sie daraus ablesen?

Aktuell wird die Verdopplungszeit in Deutschland auf etwas unter 20 Tage geschätzt. Wenn das so bleibt, dann haben wir am 24. November etwa 40.000 Neuinfektionen, am 14. Dezember 80.000 und zu Beginn des neuen Jahres sind wir bei 160.000 Neuinfektionen. Wenn sich die Verdopplungszeit verkürzt, ist das Wachstum sogar noch schneller. Daher ist es dringend geboten, unser Verhalten zu ändern.

Hätte der Teil-Lockdown früher kommen müssen?

Das wäre gut gewesen. Wir waren zu leichtsinnig. Ich hätte mich gefreut, wenn sich die Ministerpräsidenten schon früher zu strengeren Maßnahmen hätten durchringen können. Das vergangene Wochenende, das leider ohne Beschränkungen verlief, war für das Pandemiegeschehen sehr schädlich. Die Leute haben sich noch mal mit Freunden getroffen, waren essen, haben Party gemacht, gefeiert. Da hat sich viel übertragen können.

Was sagen denn die Modelle für die nächsten Wochen voraus?

Das ist ganz schwierig vorherzusagen. Weil wir nicht wissen, wie sich die Maßnahmen auswirken. Was wir gerechnet haben ist, was passiert wäre, wenn wir die gleichen Maßnahmen ergriffen hätten wie im Frühjahr. Dann wären wir in drei Wochen wieder bei Fallzahlen, die wir kontrollieren können. Jetzt sind wir noch mehr in geschlossenen Räumen, wir haben die Schulen weiterhin offen, so dass wir vermutlich einen weniger starken Rückgang der Infektionszahlen sehen werden.

Wie lange dauert es, bis überhaupt ein Effekt spürbar ist?

Wenn man sich heute oder am Wochenende angesteckt hat, treten nach fünf bis sechs Tagen die Symptome auf. Bis dann beim Arzt getestet ist und das gemeldet ist, haben wir fast zwei Wochen Verzögerung, bis wir sehen, was passiert.

Geht das schneller?

In Israel wurde ein sehr, sehr strenger Lockdown verhängt. Die hatten landesweit im Schnitt 350 Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner. Die Leute durften das Haus eigentlich nur noch zum Arbeiten verlassen, um in die Apotheke zu gehen oder zu Arztterminen. Alle Schulen waren geschlossen, Restaurants durften kein Essen zum Mitnehmen anbieten, nichts. Dort gingen die Fallzahlen zehn Tage weiter nach oben, dann war ein Plateau erreicht und dann ging es jede Woche um die Hälfte runter.

Also wäre es besser gewesen, bei uns auch die Schulen zu schließen?

Mir wäre es lieber gewesen, wir hätten kurz und schmerzvoll für alle Einschränkungen erlassen, statt einzelne Branchen zu bestrafen, Restaurants, Theater, Künstler. Das Kosmetikstudio muss zumachen, der Friseur darf offen bleiben. Das führt nur zu Diskussionen. Es wäre besser gewesen, drei Wochen auf allen Ebenen richtig streng zu sein, da helfen auch Schulschließungen. Wenn wir erst mal wieder so weit unten sind, dass die Gesundheitsämter nachkontrollieren und die Infektionsketten unterbrechen können, dann ist das Schlimmste überstanden und wir kommen bei den Fallzahlen weiter runter. Dann könnten wir mit etwas mehr Disziplin versuchen, heil durch den Winter zu kommen. Das setzt aber weiter voraus, dass sich wirklich alle an die Regeln halten, Masken tragen, Abstand halten und möglichst viel zu Hause bleiben.

Wie viele Neuinfektionen am Tag sind denn vertretbar?

Die Obergrenze wird bestimmt durch die Kapazitäten der Gesundheitsämter in Verbindung mit der Corona-Warn-App. Die Anzahl der Neuinfektionen muss nachverfolgbar bleiben. Sonst überschreiten wir wieder den Kipppunkt und das Infektionsgeschehen gerät außer Kontrolle. Das ist aber nur die Obergrenze. Prinzipiell gilt: Je weniger Neuinfektionen, desto besser. Denn wenn wir kaum Fälle haben, stecken wir uns auch kaum noch an.

In Kaiserslautern lag die Sieben-Tage-Inzidenz zuletzt bei über 120. Also wir hatten 120 Neuinfektionen in einer Woche. Das Gesundheitsamt hat eingeräumt, dass es nicht mehr nachkommt und drei bis vier Tage braucht, um Getesteten die Ergebnisse mitzuteilen. Wie tragisch ist das?

Das ist deswegen schlecht, weil das den R-Wert weiter in die Höhe treibt, wenn sich die Infizierten nicht isolieren. Der R-Wert sagt aus, wie viele Menschen ein Infizierter ansteckt. Wenn wir uns ganz normal verhalten würden, wäre der R-Wert zwischen 3,5 und 4. Der R-Wert muss aber unter 1 sein, damit die Pandemie eingedämmt wird. Deshalb müssen die Gesundheitsämter die Kontakte wieder nachverfolgen können, damit sich das Infektionsgeschehen nicht weiter beschleunigt. Hier hätte man viel früher in mehr Personal investieren müssen.

Wie wichtig sind jetzt Kontaktbeschränkungen auch im Privaten?

Sehr wichtig. Das Virus überträgt sich nur über Kontakte. Wenn wir alle Einsiedler wären, hätten wir keine Neuinfektionen und das Virus wäre schnell ausgerottet. Die Nachkontrolle der Gesundheitsämter ist eine gezielte Kontaktbeschränkung. Damit werden nur die Leute eingeschränkt, die Träger des Virus sind oder möglicherweise infiziert. Da aber die Gesundheitsämter nicht mehr nachkommen, bleibt uns nur, alle Kontakte zu beschränken. Es hängt an jedem Einzelnen. Die Eindämmung der Pandemie hat ganz viel mit Empathie, mit dem Denken an andere zu tun. Jeder, auch die Jüngeren, die wahrscheinlich kein hohes Risiko haben, schwer zu erkranken, müssen sich am Riemen reißen und sich klar machen, dass sie andere gefährden, wenn sie unbedarft aus dem Haus gehen oder sich treffen, obwohl sie vielleicht mit dem Coronavirus infiziert sind.

Darf ich fragen, wie Sie das privat handhaben?

Gerne. Ich habe meine Kontakte so weit es geht eingeschränkt. Wir besuchen unsere Eltern derzeit nicht, weil wir nicht haben wollen, dass sie krank werden. Im Sommer haben wir uns nur draußen getroffen. Ich treffe auch kaum Freunde, höchstens mal auf einen Spaziergang. Dafür telefoniere ich öfter. Wir versuchen auch, nicht jeden Tag in Geschäfte zu gehen. Wenn jeder sich an diese Regeln hält, können wir weiterhin ein gesellschaftliches Leben ermöglichen, ohne noch mehr Einschränkungen in Kauf nehmen zu müssen.

Wie optimistisch sind Sie, dass wir Weihnachten im Kreis der Großfamilie feiern können?

Es ist ein Problem, wenn sich die Generationen treffen und größere Feste stattfinden, die Menschen dann vielleicht auch noch dicht zusammensitzen und sich umarmen. Meine Empfehlung wäre, die Weihnachtsferien eine Woche vorzuverlegen. So dass Leute, die das möchten, zumindest die Chance haben, sich selbst zu isolieren, in Quarantäne zu gehen, bevor sie ihre Verwandten besuchen.

Also eine Chance, die Kurve runterzukriegen, haben wir nur dann, wenn?

Wenn wir uns alle an die härteren Maßnahmen halten. Natürlich ist das schlimm mit dem Lockdown. Deshalb wäre mein Wunsch gewesen, es für alle zu machen, nicht nur für Freizeiteinrichtungen, Theater, Restaurants. So dass alle gemeinsam ihren Beitrag leisten, damit wir schneller zum Ziel kommen. Wir sehnen uns alle nach einem normalen Leben zurück. Deswegen lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.

Zur Person

Anita Schöbel ist Leiterin des Fraunhofer-Instituts für Techno- und Wirtschaftsmathematik (ITWM) in Kaiserslautern und berechnet auf der Basis mathematischer Modelle Prognosen zum weiteren Pandemieverlauf. Zusammen mit Vertretern des Helmholtz-Instituts, der Leibniz-Gesellschaft und der Max-Planck-Gesellschaft hat sie auch an der jüngsten Stellungnahme der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina mitgewirkt, auf die sich die Bundesregierung bei dem erneuten Lockdown gestützt hat.