Sie sind begehrt wie nie und ab Montag sogar Vorschrift im öffentlichen Leben: Schutzmasken. Eine Forschungsgruppe am Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik (ITWM) untersucht, wie die Produktivität bei der Herstellung von Vliesprodukten – dazu gehören Schutzmasken - gesteigert werden kann. Die Forscher untersuchen dabei Vorgänge mit extrem dünnen Polymerfasern, die um ein Vielfaches dünner als menschliche Haare sind.

Vliesstoffe sind aus dem Alltag kaum mehr wegzudenken – auch ohne Schutzmasken: Dämmmaterial beim Hausbau, Filter im Staubsauger, Pollenschutz vorm Fenster oder der Dachhimmel im Auto – alles aus Vlies hergestellt. Das Material besteht– verkürzt gesprochen – aus einem Netz aus sehr, sehr dünnen Polymer-Fäden.

1000 Fasern sind zusammen einen Millimeter dick

Dietmar Hietel leitet die Abteilung Transportvorgänge am Fraunhofer-ITWM und befasst sich mit der Materie schon seit zwei Jahrzehnten. Das Ausgangsmaterial, aus dem die viel dünneren Fäden hergestellt werden, hat eine Dicke von 0,3 Millimeter und wird im Arbeitsprozess nach den Worten Hietels extrem verstreckt, also viel, viel dünner gemacht. Das Material, aus dem die Schutzmasken hergestellt werden, hat am Ende eine Dicke von rund einem Mikrometer, also den 1000. Teil eines Millimeters. Um es zu veranschaulichen: „Ein Gramm Material entspricht einer Fadenlänge von annähernd 1000 Kilometer“, erklärt Hietel.

Aus dem extrem feinen Material werden aber nicht nur normale und hochwertige Atemschutzmasken hergestellt, aus Vlies ist beispielsweise auch die Schutzkleidung, die derzeit fürs medizinische Personal im Umgang mit Corona-Patienten so wichtig ist, hergestellt aber auch Einmal-Bettwäsche in Krankenhäusern, OP-Kittel, sowie Wundschutzauflagen und Kompressen. Vor allem in der Intensiv- und Altenpflege werden aufgrund strikter Hygiene Einmal-Produkte verwendet, die aus Vliesstoffen gefertigt sind.

Die Herstellung von Feinstfaser-Vliesen geschieht mit einem sehr speziellen Prozess. Der heißt Meltblown-Prozess, zusammensetzt aus den beiden englischen Begriffen für schmelzen (melt) und geblasen (blown). Damit sind auch zwei Faktoren, die bei der Herstellung des Vliesstoffes eine wichtige Rolle spielen, genannt: Druckluft und Wärme, mit denen der Ausgangsstrang bearbeitet wird. Bei dem Prozess herrschen Geschwindigkeiten jenseits der 300 Stundenkilometermarke, zudem passieren die Vorgänge in Bruchteilen einer Sekunde.

Da kommen nun die Forscher aus Kaiserslautern ins Spiel, die die Prozesse mittels physikalischer Modelle und Computersimulationen begreifbarer machen. „Von außen kann das nur sehr schwer beobachtet und beschrieben werden“, sagt Hietel. Dass es funktioniere, zeige die Erfahrung, die die Hersteller solcher Vlies-Stoffe über die Jahre gesammelt haben. Deutschland zähle, was den Maschinenbau in Zusammenhang mit der Herstellung von Vliesen anbetrifft, zur Weltspitze, allerdings liege der Schwerpunkt in der Bundesrepublik weniger auf den derzeit so begehrten Schutzmasken. Da seien Länder wie Indien oder China weiter. „Ich halte es aber für sinnvoll, die Produktion auch in Deutschland möglich zu machen“, sagt Hietel.

Am Computer wird sichtbar, wie der Vliesstoff produziert wird

Hietel und seinem Team geht es darum, Wege am Computer aufzuzeigen, wie der Prozess in der Praxis optimiert werden kann. Die Steigerung der Effektivität liegt laut Hietel nicht im einstelligen Prozentbereich, sondern weit darüber. „Womöglich könnte die Produktion in einigen Bereichen verdoppelt werden“, schätzt Hietel das Potenzial ab.

Das Projekt aus Kaiserslautern war binnen eines Werktags ins von der Fraunhofer-Gesellschaft aufgelegte Anti-Corona-Programm aufgenommen und wird mit 50.000 Euro gefördert. Die Laufzeit beträgt laut Hietel vier Monate. Der Forschungsgegenstand ist nicht neu. Wie Hietel berichtet, setzte sich eine Promotion im vergangenen Jahr mit der Sache auseinander, außerdem sei er noch kurz vor dem Shutdown unterwegs gewesen, um die Möglichkeiten vorzustellen. Dann kam Corona - und eine nie dagewesene Nachfrage nach Schutzmasken.