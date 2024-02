Drei Tage, vom 20. bis 22. Februar, dreht sich auf der Messe „E-world energy & water“ in Essen alles um Energieversorgung, Energienutzung und Energieerzeugung. Mit dabei sind Vertreter aus drei Abteilungen und Bereichen der Matheexperten des Fraunhofer-ITWM. Im Zentrum stehen Fragen rund um Kosten und den effizienten Einsatz von Energie.

Christian Salzig arbeitet beim Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik in der Abteilung Systemanalyse, Prognose und Regelung. Seit vergangenen Oktober arbeitete er zusammen mit zwei Mitstreitern an einem Projekt für den Energieanbieter Rheinenergie in Köln. Der Auftrag lautete: Wie kann bei Fernwärmeanlagen Energie eingespart werden? Dazu nahmen Salzig und sein Team den Verbrauch einer Anlage, das sogenannte Lastprofil, unter die Lupe, schauten sich dabei auch genau an, welche Rolle das Wetter dabei spielt. Dazu wurden Daten des Deutschen Wetterdienstes ausgewertet. „Wir haben überprüft, wann genau wie viel Wärme und Energie benötigt werden“, sagt Salzig. Außerdem wurde kontrolliert, dass die Temperaturvorgaben streng eingehalten werden. Die Untersuchung ergab, dass sich an dieser einen Anlage zwischen fünf und 15 Prozent an Energie einsparen lassen, abhängig von der Jahreszeit. Wenn es draußen wärmer ist, lässt sich laut Salzig mehr Energie sparen. Bereits im Dezember, nach knapp drei Monaten Projektlaufzeit, konnten Salzig und sein Team erste Daten liefern. „Kein Fernwärmenetz ist gleich“, sagt der Mathematiker. Deshalb sei es ein Wunsch von Rheinenergie, noch weitere Netze auf deren Einsparpotenzial hin abzuklopfen. Ein Vorteil: „Das funktioniert rein mit Software, dazu muss an der Anlage nichts umgebaut werden“, sagt Salzig.

Mit digitalem Zwilling auf Effizienz geschaut

Die dem Bereich „High Performance Computing“ zugeordnete Arbeitsgruppe „Green by IT“ präsentiert in Essen ein Energiemanagementsystem, das die Energie von Betrieben, die über mehrere Standorte verfügen, optimieren kann. „Mit der Technik lassen sich die Energieströme in Echtzeit verbinden und verrechnen“, erklärt Matthias Klein-Schlößl, der Teamleiter der Gruppe. „Green by IT“ entwickelt, grob gesprochen, vor allem Konzepte, wie sich erneuerbare Energie sinnvoll und effizient einsetzen lässt. Außerdem hat die Gruppe Batteriespeicher, Wärmepumpen und Ladesäulen daraufhin untersucht, wann die Energie am effizientesten abgegeben wird. Das geschah, wie Klein-Schlößl berichtet, auf Basis eines datenbasierten Effizienzmodells, also eines digitalen Zwillings. Dabei wird, vereinfacht gesagt, ein Gerät aus der realen Welt, etwa eine Wärmepumpe, in der virtuellen Welt abgebildet. Mit den Daten im Computer können dann unterschiedliche Effekte simuliert und überprüft werden. Ziel ist es zu errechnen, wann die Wärmepumpe die geringsten Verluste beim Umwandeln von Energie einfährt und somit effizient arbeitet.

Risiko am Strommarkt abschätzen

Ebenfalls in Essen bei der Messe vertreten sind Forscherinnen und Mathematiker aus dem Bereich Finanzmathematik. Die Expertise der Abteilung richtet sich laut Abteilungsleiter Jörg Wenzel an Stromversorger, quasi die Beschaffer von Energie, wie lokale Stadtwerke, die dann den Strom und die Energie an die Kunden weiter vermitteln. Im Gepäck für die Messe haben die Finanzmathematik-Experten eine App, mit der sich Risiken am Strommarkt, der permanent Schwankungen unterliegt, abschätzen und besser vorhersagen lassen. Gemeinsam mit den Pfalzwerken, zu denen bereits ein langjähriger Kontakt besteht, werde die App auch als Risiko-Management-Tool vermarktet, berichtet Wenzel. Deshalb erwartet er am Stand in Essen auch Vertreter von Software-Firmen, die sich auf den Strommarkt spezialisiert haben.