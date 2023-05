Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Energie wird auf Sicht teurer, sparsam mit den Ressourcen umzugehen, ist das Gebot der Stunde. Die Mathematiker am Fraunhofer-ITWM gehen die Sache wissenschaftlich und auf breiter Basis an – mit finanzieller Unterstützung der Landesregierung. Dabei stehen Industrie und Privathaushalte im Fokus.

1,8 Millionen Euro fließen bis Ende März 2023 aus einem EU-Fördertopf in Forschungsarbeiten am ITWM, Mitte März war Daniel Stich vom Mainzer Wissenschaftsministerium in Kaiserslautern,