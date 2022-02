Für Max Reis aus Ramstein rückt der Start in die Formel-4-Saison immer näher. Der 15-Jährige war jetzt bei Testtagen der FFSA Academy in Nogaro. 15 der 24 gemeldeten Fahrer der Serie waren angereist, um sich auf die anstehende Formel-4-Meisterschaft in Frankreich vorzubereiten.

An zwei Testtagen sammelte Reis sowohl bei Regen als auch auf trockener Strecke wichtige Erfahrungen auf dem ihm noch unbekannten Circuit Paul Armagnac Nogaro in Südfrankreich, auf dem Mitte April die ersten Meisterschaftsrennen der Saison 2022 stattfinden werden. Aufgrund der schwierigen Bedingungen gab es einige kleinere Unfälle und damit verbunden auch mehrere Trainingsunterbrechungen. Doch alle Fahrer blieben unversehrt und es gab lediglich Materialschäden zu verzeichnen. Max Reis leistete sich keine größeren Fehler und blieb von Ausritten neben die Strecke verschont.

Die Tage waren für den zweimaligen Deutschen Meister im Kartsport äußerst lehrreich. Die Abstimmung mit den Ingenieuren und die Analysen nach den jeweiligen Sessions ließen die Rundenzeiten immer schneller werden. Am Ende des zweiten Testtages fehlten Max Reis als jüngstem Fahrer und Rookie nur noch wenige Zehntel auf die schnellste Zeit der 15 anwesenden Piloten.

Ende Februar stehen die nächsten Testtage in Le Mans auf dem Programm.