Die Folkloregruppe „Rancho Folclórico Português de Kaiserslautern“ hat Grund zum Feiern. Am Pfingstsonntag gibt ein Folklorefest, zu dem Gruppen auch von weit her kommen.

Die portugiesische Folkloregruppe „Rancho Folclórico Português de Kaiserslautern“ hat Grund zum Feiern. Seit 50 Jahren trägt sie mit Musik und Tanz aus ihrer südländischen Heimat zum kulturellen Miteinander in Kaiserslautern bei. Zu einem internationalen Festival am Pfingstsonntag werden befreundete Folkloregruppen aus dem In- und Ausland erwartet.

Der Vorsitzenden Fatima Carneiro und ihrem Stellvertreter Albino Almeida steht die Vorfreude ins Gesicht geschrieben. Zum Gespräch im Gemeindesaal der Pfarrei Heilig Geist sind sie in Nationaltracht samt Vereinsfahne und Bänderstab erschienen. Nach Schließung des Pfarrheims St. Konrad, wo die Portugiesen sich über viele Jahre versammelt hatten, haben sie im Pfarrheim St. Maria eine neue Heimat gefunden. Dort trifft sich die Folkloregruppe samstagabends zu Proben. Es wird getanzt und gesungen, Ukulele und Gitarre dürfen nicht fehlen.

Im Sport sehr aktive „FCK-Portugiesen“

Portugiesen, die in den 1960er-Jahren als Gastarbeiter in die Pfalz kamen und bei Traditionsunternehmen wie Pfaff, der Kammgarn und der Lampertsmühle tätig waren, legten großen Wert auf Integration, sagt Almeida. „Sie haben sich am gesellschaftlichen Leben und insbesondere am kirchlichen Gemeindeleben in Kaiserslautern beteiligt.“ Nicht zuletzt seien Portugiesen bis heute im Sport aktiv, erinnert Almeida an die „FCK-Portugiesen“.

Lebten in den 70er-Jahren noch annähernd 4000 Landsleute in Kaiserslautern, sei deren Anzahl stark zurückgegangen. Mit Schließung der Firmen und mit zunehmendem Alter hätten sie sich wieder ihrer Heimat zugewandt. „Ich war zwei Jahre alt und hatte keine andere Wahl, als meine Eltern von Portugal nach Kaiserslautern zogen“, blickt Almeida zurück. „Mein Vater arbeitete in der Kammgarnspinnerei.“ Der 57-Jährige Vater zweier Söhne ist Kfz-Meister bei Auto Hübner – und Trainer der Folkloregruppe.

Tanzgruppe vor 50 Jahren gegründet

Er erinnert: Viel länger als den Verein „Rancho Folclórico Português de Kaiserslautern“, der Anfang 2003 ins Leben gerufen wurde, gebe es die Folkloregruppe. Sie wurde im Jahr 1976 gegründet – vor 50 Jahren.

Dieses Jubiläum soll in besonderer Weise gefeiert werden, sagt die Vereinsvorsitzende Fatima Carneiro. Wie ihr Ehemann Eusebio, der als Gerüstbauer tätig ist, kam sie vor Jahren aus Guimarães, der Lauterer Patenstadt, des besseren Verdienstes wegen in die Pfalz. In der Folkloregruppe engagiert sich ihr Ehemann musikalisch mit dem Akkordeon. Heute gehören der Folkloregruppe auch zwei deutsche Mitglieder an.

Erinnerungen an Marienerscheinungen

Die katholische Gemeinde der Portugiesen in Kaiserslautern bildet das soziale und pastorale Zentrum für aus Portugal stammende Gläubige des gesamten Bistums Speyer. Seit vielen Jahren ist Diakon Claudio Caetano nicht nur in kirchlichen Angelegenheiten ihr Seelsorger. Er ist Ansprechpartner für die portugiesische Gemeinde und fühlt sich ihrer Kultur verbunden. Portugiesen seien gläubige Menschen und verehrten die Madonna von Fátima, erzählt Almeida. Zweimal jährlich, im Mai und im Oktober, erinnere die portugiesische Gemeinde Kaiserslautern mit Prozessionen an die Marienerscheinungen in Portugal.

Anlässlich des 50. Jubiläums der Folkloregruppe wird am Pfingstsonntag zu einem Festival in die Burgherrenhalle in Hohenecken eingeladen. Um 10.30 Uhr findet ein Gottesdienst mit Weihbischof Otto Georgens und Diakon Caetano statt. Nach einer Prozession zu Ehren der Madonna von Fátima in der Halle schließt sich ein gemeinsames Mittagessen mit portugiesischen Spezialitäten an. Im Anschluss heißt es „Bühne frei“ für eigens zum Festival angereiste befreundete Folkloregruppen aus europäischen Ländern.

Die Serie: Vereinssache

In unserer Serie „Vereinssache“ stellen wir Vereine aus Stadt und Landkreis Kaiserslautern vor. Wer vorgestellt werden will, kann eine E-Mail an redkai@rheinpfalz.de schreiben.

