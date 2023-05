Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Volksmusik? Da rümpfen viele die Nase. Schon allein das Wort löst Abwehrreflexe aus. Nicht aber so bei der Jazzbühne und erst Recht nicht beim Folkduo Gudrun Walther und Jürgen Treyz, die zwei der erfolgreichsten Folkmusiker Deutschlands sind. Am Freitag feierte die 85. Ausgabe der Jazzbühne in der Fruchthalle unter dem Motto „Jazzbühne meets Folk“ einen sensationellen Erfolg.

Snobismus gegenüber Folk geht fehl, da authentische Folklore nichts mit der Welt des kommerziellen Schlagers zu tun hat. Immer wieder ließ sich der Jazz von folkloristischen