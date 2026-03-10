Ein Verkehrsunfall auf der A63 hat am frühen Dienstagabend für Aufregung und Verkehrsbehinderungen gesorgt. Zwischen den Anschlussstellen Göllheim und Kirchheimbolanden kam es auf der Überholspur in Fahrtrichtung Kaiserslautern zu einer folgenschweren Kollision zweier Autos.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei bremste ein Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache plötzlich stark ab. Ein dahinter fahrender Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren. Durch die Wucht der Kollision wurde der Fahrer des auffahrenden Fahrzeugs in seinem Wagen eingeschlossen. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten technisches Gerät einsetzen, um den Mann aus dem stark beschädigten Fahrzeug zu befreien. Der Mann erlitt bei dem Unfall glücklicherweise nur leichtere Verletzungen. Der Rettungsdienst versorgte ihn noch an der Unfallstelle und brachte ihn anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es auf dem Streckenabschnitt der A63 in Fahrtrichtung Kaiserslautern zu Verkehrsbehinderungen. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Neben Polizei und Rettungsdienst waren auch die Feuerwehren aus Dreisen und Göllheim im Einsatz.