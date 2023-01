Die Möglichkeit einer Umstellung der Lampen der Flutlichtanlage am Kunstrasenplatz im Stadion Rothenborn auf LED-Technik soll geprüft werden, dies beschloss der Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstag. Die CDU-Fraktion hatte einen entsprechenden Antrag gestellt. Die Christdemokraten begründen diesen damit, dass eine Umrüstung auf LED-Technologie für helles und modernes Licht sorge. Vor allem aber könnten die Stadt und die Vereine von geringeren Energie- und Instandhaltungskosten profitieren. Weiterhin würde durch die angestrebte Umrüstung eine CO 2 -Reduzierung erreicht und somit dem Umwelt- und Klimagedanken Rechnung getragen. Vereine und Kommunen können bei der Umrüstung durch Förderprogramme finanzielle Unterstützung erfahren, so die CDU in ihrem Antrag. Neben der Klimaschutz-Initiative des Bundes gebe es weitere Förderprogramme der Länder für die Sanierung und Modernisierung von Sportanlagen. Dabei sei eine Förderung von 25 Prozent oder mehr möglich.