Ehrenamtliche Hilfe im Katastrophenschutz leisten derzeit Mitarbeiter der DRK Rettungsdienst Westpfalz GmbH in den Hochwassergebieten in Rheinland-Pfalz. Das teilte Axel Gilcher, Geschäftsführer des DRK Rettungsdienstes Westpfalz, auf Anfrage mit. Gleich mehrere freiwillige Einheiten aus der Stadt Kaiserslautern und dem Landkreis Kusel unterstützten die Sanitäter vor Ort bei der Betreuung und Versorgung der Menschen. „Nach 24 Stunden müssen die Freiwilligen allerdings wieder zurückkehren“, sagte Gilcher. Deswegen sei am frühen Freitagmorgen die Einheit aus dem Stadtgebiet in die Westpfalz zurückgekehrt. Der Rettungsdienst des Roten Kreuzes sei hingegen bislang nicht angefordert worden. „Wir befinden uns weiterhin in Wartestellung“, so der Geschäftsführer weiter.

Ebenso das Polizeipräsidium Westpfalz. Laut Pressesprecherin Diana Eilenz „halten wir weitere Kräfte in Bereitschaft, so dass wir Koblenz und/oder Trier jederzeit unterstützen können“. Derzeit unterstütze die westpfälzische Polizei bereits bei der Personenauskunftsstelle und mit Kräften für die Betreuung. Diensthundeführer des Polizeipräsidiums seien im Katastrophengebiet derzeit nicht im Einsatz.