Der Fluchtversuch eines Rollerfahrers endete mit einem Zusammenstoß mit einem Streifenwagen. Der 19-Jährige war am Donnerstag mit seinem Roller auf der Hauptstraße unterwegs, als Polizeibeamte ihn für eine Verkehrskontrolle anhalten wollten. Auf die eingeschalteten Anhaltesignale reagierte er nicht. Er versuchte zu flüchten, berichtet die Polizei. Dabei bog er in eine Seitenstraße und danach in einen Fußweg ab, der auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes führte. Dort schnitt ihm ein weiterer Streifenwagen den Weg ab, weshalb er wendete und zurück in Richtung Pirmisiusstraße fuhr. Dort stieß er seitlich gegen den Streifenwagen, der zwischenzeitlich den Sichtkontakt verloren hatte und die Straßen auf der Suche nach dem 19-Jährigen abfuhr. Dieser zog sich Schürfwunden zu und wurde vom Rettungsdienst behandelt. Der Roller und der Streifenwagen wurden beschädigt. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Der Rollerfahrer musste eine Blutprobe abgeben, da er nach Alkohol roch und den Konsum von Cannabisprodukten in den vergangenen Tagen einräumte. Der Roller ist weder zugelassen noch versichert. Der 19-Jährige hat keine gültige Fahrerlaubnis. Auf ihn kommen mehrere Strafanzeigen zu.