Vor der Polizei geflüchtet und in eine Gartenmauer gerast ist ein 19-jähriger Autofahrer in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Überhöhte Geschwindigkeit und überlaute Musik hatten die Beamten gegen Mitternacht auf das Auto aufmerksam gemacht. In der Landstuhler Innenstadt sollte es einer Polizeikontrolle unterzogen werden. Der Fahrer missachtete jedoch sämtliche Haltesignale und flüchtete mit seinem Passat. Mit „mehr als 100 Sachen“ raste er durch das Stadtgebiet, kam dann am Ende der Bahnstraße in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und krachte in eine Gartenmauer, berichtet die Polizei. Es entstand ein fünfstelliger Sachschaden. Die Polizei befreite den leicht verletzten 19-Jährigen aus seinem Wagen. Als Grund für seine Flucht gab er an, Angst vor dem Führerscheinverlust zu haben. Zu Recht. Er war erheblich alkoholisiert. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, sein Führerschein wurde einbehalten.