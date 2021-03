Ein 42-Jähriger hat am Montag versucht, sich auf seinem E-Scooter einer Polizeikontrolle zu entziehen. Im Hilgardring führte eine Polizeistreife zur Mittagszeit eine Kontrolle durch, als der Mann auf einem E-Scooter angefahren kam. Beim Erblicken der Einsatzkräfte änderte der 42-Jährige plötzlich seine Fahrtrichtung und bog in die Straße Am Schlittweg ab.

Die Polizeistreife folgte ihm und stoppte den 42-Jährigen in der Nordbahnstraße. Es stellte sich heraus, dass sein E-Scooter nicht für den Straßenverkehr zugelassen war. An dem Gefährt fehlte das Versicherungskennzeichen. Eine Haftpflichtversicherung bestand nicht. Während der Kontrolle fielen den Beamten drogentypische Anzeichen bei dem 42-Jährigen auf. Der Mann räumte ein, Cannabis zu konsumieren. So oder so durfte er mit dem E-Scooter nicht mehr weiterfahren. Das Fahrzeug wurde vorsorglich sichergestellt. Dem 42-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren.