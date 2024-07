Die Kaiserslauterer TSG-Fechter hatten sich, was Turniere angeht, eigentlich schon in die Sommerpause verabschiedet. Doch dann kam das Turnier in Stuttgart.

Die Saison war lang, sie war erfolgreich und sie fand kürzlich beim Heimturnier in Kaiserslautern in der Buchenlochstraße einen fulminanten Abschluss. Auch Lara Hensen, die sich bei den deutschen Florettmeisterschaften in der U13 bis nach vorne auf Platz 20 kämpfen konnte, wollte dem Turnierflorett ein bisschen Ferien gönnen. Sie konnte dann aber doch nicht widerstehen, der Stuttgarter Stadtpokal, er holte sie noch einmal zurück auf die Planche. Nicht ohne Schwierigkeiten. Weder Johannes Krieger-Kettering noch Maximilian Luczak konnten sie zum Wettkampf begleiten, die Zeit der Trainer war anderweitig verplant, ohnehin war die Meldefrist längst abgelaufen. Die TSG als Verein und die jüngsten Erfolge von Lara öffneten dann doch noch die Starterliste für sie.

Sie reiste mit ihrem Papa nach Stuttgart und kassierte in der Vorrunde gleich zwei bittere Niederlagen. Jetzt erst recht, dachte sich wohl die junge TSG-Fechterin, gewann die nächsten fünf Gefechte, stand zum ersten Mal ohne Trainer an ihrer Seite in einer K.o.-Runde.

Stark im Halbfinale und Finale

„Lara weiß genau, welche Aktionen für sie zu Treffern führen können. Sie kann innerhalb kürzester Zeit selbstständig die Taktik wechseln, im richtigen Moment von Angriff auf Defensive umstellen“, urteilte Trainer Johannes Krieger-Kettering in der laufenden Saison einmal über die junge Fechterin. Nun, in Stuttgart stellte Lara klar, der Trainer hat recht. Sie zog siegreich durch die Runde, was zunächst nicht so klar war. Immerhin traf sie im Halbfinale auf Josephine Ruschhaupt vom TV Cannstatt, die ihr in der Vorrunde eine empfindliche Niederlage beschert hatte.

Lara drehte den Spieß nun um, zog mit 10:8 und den Worten „es war zwar ein bisschen knapp, aber ich hatte sie die ganze Zeit im Griff“, selbstbewusst ins Finale ein. Dort hieß die Gegnerin Miriam Ketterl vom MTV Stuttgart. Auch gegen sie konnte Lara in der Vorrunde nicht gewinnen. Dafür nun im entscheidenden Finale. Konzentriert und mit einem offensichtlichen Plan, die Revanche nicht zu verlieren, wechselte Lara Hensen ständig zwischen defensiven und offensiven Aktionen, ließ ihrer Gegnerin keine Chance, sie zu durchschauen und schnappte der Lokalmatadorin mit 10:5 den Stuttgarter Stadtpokal vor der Nase weg.

Nach den Sommerferien geht es für Lara in der U15 weiter. Gemeinsam mit Trainer Maximilian Luczak steht sie dafür bereits in der Vorbereitung.