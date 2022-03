Für Florence Grünewald waren die Rheinland-Pfalz-Meisterschaften in ihrer Heimatboulderhalle, dem Kaiserslauterer RockTown, was Besonderes: Sie hatte eine Doppelrolle. Als Landestrainerin versuchte sie den Nachwuchs zu beruhigen und sich trotzdem auf sich zu konzentrieren. Schließlich war sie selbst am Start und erlebte alles hautnah.

In der Isolationszone in der Lauterer Boulderhalle RockTown liegen die Nerven blank. Immer wieder kommen Boulderer durch den Vorhang zurück, manche sind aufgelöst, lassen ihren Emotionen freien Lauf. „Ich habe mich an meine Jugend erinnert“, erzählt Florence Grünewald, Boulderin der Kaiserslauterer Sektion des Deutschen Alpenvereins. Sie arbeitet derzeit als Landestrainerin, vertritt mit einer Kollegin zusammen die hauptamtliche Landestrainerin Monika Retschy, die in Elternzeit ist. „Ich war mit meinen Mädels zusammen in der Isolationszone. Habe versucht, zu helfen und gleichzeitig meinen Wettkampf im Auge zu behalten.“

Der Spagat gelang der Kletterin. Sie schaffte die vier Qualifikationsboulder jeweils beim ersten Versuch. Dabei hatte sie anfangs Bedenken. „Die Qualirunde war ein bisschen zu leicht geschraubt. Da mache ich normalerweise Fehler, aber ich hatte meinen Kopf ganz gut im Griff.“

Die Entdeckung

Für ihre Mädels lief es auch richtig gut. Besonders eine überraschte sie: Alma Altes (Sektion Nahegau), die als Zwölfjährige eine Altersklasse höher bei der B-Jugend startete, in der Boulderer bis zum Alter von 15 Jahren antreten dürfen. „Es ist ihr erstes Wettkampfjahr, bisher ist sie nur im KidsCup angetreten. Vor zwei Wochen ist sie zum ersten Mal beim Jugendcup gestartet, und jetzt ist sie Rheinland-Pfalz-Meisterin geworden“, freut sich Grünewald für ihre Schülerin, die im RockTown trainiert, ins Stützpunkttraining geht und hin und wieder beim Kadertraining dabei war. „Sie wurde erst entdeckt und wird jetzt in den Kader hochgestuft.“

Für Grünewald selbst lief ebenfalls alles perfekt. Nach acht Versuchen in den vorgegebenen fünf Minuten hatte sie alle vier Finalboulder bezwungen, ist damit Rheinland-Pfalz-Meisterin der Damen. Dass bei den Herren mit Moritz Laininger (Trier) ein Kollege gewann, der wie sie Stützpunkttrainer ist, freut sie. „Damit sind wir ein gutes Vorbild.“

70 Teilnehmer

Katrin Brady, Geschäftsführerin der Boulderhalle RockTown und selbst erfolgreiche Kletterin, lobte die Stimmung beim Cup. Der wurde zwar coronabedingt ohne Zuschauer ausgetragen, aber die Helfer und Mitarbeiter verbreiteten so viel Stimmung, dass die Boulderer sich anstecken ließen. „Das war mega“, schwärmt sie. 70 Teilnehmer aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland traten in den unterschiedlichen Kategorien an. Die ersten Acht pro Klasse qualifizieren sich für die westdeutsche Meisterschaft am 14. Mai in Düsseldorf. Durch Sonderregelungen kommen ein paar mehr dazu. Die Teilnehmer nahmen die „Battle“ ernst. Zum Beispiel Benjamin Höh (Kaiserslautern, Jugend B+C). Er war ein Wochenende zuvor im Jugendcup am Finale vorbeigeschrammt, wollte unbedingt Rheinland-Pfalz-Meister werden und schaffte es. Genau über solche Geschichten freut sich Grünewald.

Ergebnisse

Damen: 1. Florence Grünewald (Kaiserslautern), 2. Lucie Molitor (Zweibrücken), 3. Hannah Hattenbach (Koblenz)

Weibliche Jugend A: 1. Hannah Hattenbach, 2. Anika Luna Schmitt (Landau), 3. Julanda Peter (Kaiserslautern)

Weibliche Jugend B+C: 1. Alma Altes (Nahegau), 2. Ruth Meyer (Trier), 3. Filipa Knoll (Mainz)

Herren: Moritz Laininger (Trier), 2. Elias Schmitt (Koblenz), 3. Michel Siedler (Frankenthal)

Männliche Jugend A: 1. Marc Schröer (Zweibrücken), 2. Elias Weisser (Zweibrücken), 3. Finlay Jacobi (Trier)

Männliche Jugend B+C: 1. Benjamin Höh (Kaiserslautern), 2. Finn-Lucas Scholtes (Trier), 3. Leo Köllenbach Gonzales (Mainz)