Der RHEINPFALZ gegenüber ist im Nachgang der Räumung des Kottens nach dem Fund einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg Kritik laut geworden, dass in Kaiserslautern offenbar nicht alle Nutzer der weit verbreiteten Warn-Apps Katwarn und Nina über die bevorstehende Evakuierung informiert wurden.

Zur Erinnerung: Vergangene Woche musste alles schnell gehen, nachdem vormittags bei Kanalbauarbeiten in der Kennelstraße eine 250-Kilogramm schwere Fliegerbombe gefunden wurde, die noch an Ort und Stelle entschärft werden musste. Aus Sicherheitsgründen mussten in einem Radius von 300 Metern rund 3400 Menschen ihre Wohnungen und Arbeitsplätze verlassen. Wer beispielsweise sein Auto im Sperrbereich abgestellt hatte, aber in der Innenstadt arbeitet, sei nicht über Katwarn oder Nina informiert worden, hatte also kaum eine Chance, sein Fahrzeug rechtzeitig wegzufahren. Wenn er nicht anderweitig von der Evakuierung erfahren hatte – beispielsweise über die Push-Mitteilung der kostenlosen RHEINPAFLZ-App.

Mit der Kritik konfrontiert antwortet die Stadtverwaltung: „Der Führungsstab hatte ein Sachgebiet mit einer Mitarbeiterin der Pressestelle besetzt, die mehrere Presse- sowie Warnmeldungen (auch Aktualisierungen) verfasste und die Bevölkerung informierte und warnte.“ Dabei sei auch das Modulare Warnsystem (MoWaS) zum Einsatz gekommen, das sämtliche Warnapps, regionale Rundfunkanstalten und Medien bedient. „Daher muss der Behauptung, es gab keine Warnungen über Apps, widersprochen werden“, betont die Pressestelle. Die Warnungen seien jedoch nur im betroffenen Gebiet angezeigt worden und konnten nur bei Aktivierung der Push-Benachrichtigungen empfangen werden. Die Bewohner im Evakuierungsgebiet wurden zusätzlich durch wiederholende Lautsprecherdurchsagen informiert, so die Verwaltung.

Die Verbraucherzentrale hat Tipps zusammengestellt, wie es mit den Push-Benachrichtigungen bei den Warn-Apps funktioniert.