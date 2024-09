[Aktualisiert, 22 Uhr] Am Donnerstag wurde auf dem Pfaff-Gelände in Kaiserslautern eine 250-Kilogramm-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Die Entschärfung der Bombe soll laut Mitteilung der Stadt noch am Abend erfolgen und um 22 Uhr beginnen. Aus diesem Grund müssen die Anwohner der Herzog-von-Weimar-Straße, Kolchenstraße und der östlichsten Teile der Karl-Pfaff-Siedlung (am Bahndamm) evakuiert werden. Betroffen sind laut Stadt rund 200 Menschen. Mit der Evakuierung, bei der Kräfte der städtischen Ordnungsbehörde, der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Landes- und Bundespolizei im Einsatz sind, wurde um 20.30 Uhr begonnen. Auch Gewerbe- und Industriebetriebe im Süden des Gebiets (Pirmasenser Straße/Königstraße/Am Gusswerk/Hohenecker Straße) müssen geräumt werden. Sammelstelle ist die Gymnastikhalle der Goetheschule. Dort betreuen neben dem DRK auch der ASB und weitere Kräfte die ersten Evakuierten, die dort eingetroffen sind.

Die Bombe liegt laut Stadt im Nordwesten des Pfaff-Areals (Susanne-Ihsen-Straße). Der Sicherheitsradius um den Fundort der Bombe beträgt 300 Meter. Wie die Stadtverwaltung um 22 Uhr mitteilte, ist das Gebiet nun geräumt. Die Vorbereitungen zur Entschärfung der Bombe laufen. Um 22.15 Uhr soll der Luftraum über der Fundstelle gesperrt werden. Die Deutsche Bahn wird ab 22 Uhr den Bahnverkehr in dem Bereich einstellen. Die Stadt informiert auf ihren Social-Media-Kanälen.

