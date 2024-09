Eine 250-Kilogramm-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg wurde am Donnerstag auf dem Pfaff-Gelände in Kaiserslautern gefunden. Die Entschärfung ist laut Mitteilung der Stadt für 22 Uhr vorgesehen. Beginn der Evakuierung ist um 20.30 Uhr. Betroffen sind die Anwohner der Herzog-von-Weimar-Straße, Kolchenstraße und der östlichsten Teile der Karl-Pfaff-Siedlung (am Bahndamm). Auch Gewerbe- und Industriebetriebe im Süden des Gebiets (Pirmasenser Straße / Königstraße / Am Gusswerk / Hohenecker Straße) müssen geräumt werden. Sammelstelle ist die Goetheschule. Dort wird das DRK vor Ort sein zur Betreuung.

Die Bombe liegt im Nordwesten des Pfaff-Areals (Susanne-Ihsen-Straße). Der Sicherheitsradius um den Standort der Bombe beträgt 300 Meter. Die Deutsche Bahn wird ab 22 Uhr den Bahnverkehr in dem Bereich einstellen. Die Stadt informiert auf ihren Social-Media-Kanälen.