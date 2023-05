Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Normalerweise hätte Stephan Flesch am Montagabend in der Kammgarn zusammen mit der Knecht Ruprecht Band das 33. Weihnachtskonzert unter dem Motto „Wir warten aufs Christkind“ gegeben. Aber auch diesem Ereignis machte die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung. Stattdessen präsentierten Stephan Flesch und Wolfgang Norman Dalheimer in der Fruchthalle per Livestream ihre neue Weihnachts-CD mit dem Titel „Christmas Time Is Here“. Zum 60. machte sich der Lauterer Lokalmatador damit sein schönstes Geburtstagsgeschenk selbst.

Drei Stunden lang soulgeschwitzt und bluesballadiert? Fehlanzeige! Beifallsstürme von 500 begeisterten Zuhörern im proppenvollen Kasino? Denkste! Alles das, was die Weihnachtskonzerte