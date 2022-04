Seit 2013 ist der Kochbus des Landes schon auf Fahrt. In Hohenecken an der Kita „Burgkinder“ traf er nun auf emsige Mitmachköche und auf Zuhörer für die Botschaft, was beim Essen wirklich zählt.

Erst mal: Der Kochbus, der vor Jahren mit der Kampagne des Mainzer Umwelt- und Verbraucherministeriums „Rheinland-Pfalz isst besser“ losgerollt ist, der ist irgendwie gar kein richtiger Bus. Das sagen jedenfalls einige der Kinder. Was da vor ihrer Kita in Hohenecken steht ist ein Anhänger, mit großen Klappen, aber der hat es definitiv in sich. Alles was eine Küche so aus macht, einschließlich Arbeitsplatte, Elektrobackofen, vier Gaskochfelder und Spülmaschine, alles da. Ganz wichtig auch kleine Hocker zum Draufstellen für die Kinder. Die sollen ja mitkochen. Und sie wollen! Voller Begeisterung sind sie ganz bei Dieter Johnen und Koray Karabiyik vom Kochbusteam. Die beiden ziehen mit ihrer herzlichen (und lehrreichen) Art, die Kinder in ihren Bann.

„Was kann man den alles aus der Kartoffel machen“, ist so eine Frage, der sich die Kinder mit vielen Antworten stellen. Dass daraus auch die geliebten Pommes gemacht werden, das ist für einige tatsächlich neu. Und dass ein Pudding nicht aus der Tüte kommen muss, sondern frisch und ohne fertiges Pulver gekocht werden kann – ein Erlebnis, das ankommt. Und so schälen und schneiden die Vorschulkinder mit großem Spaß und scharfen Messern die Kartoffeln. Aber Pommes braucht doch auch Ketchup, oder nicht. Auch hier gibt es eine Überraschung. Den kann man tatsächlich auch selbst machen. Dass hier Apfelmark den Zucker, der in größeren Mengen ja ohnehin nicht so gesund ist, ersetzt, finden die Kinder spannend, bleiben aber skeptisch, ob es am Ende auch wirklich gut schmeckt.

Kita hat die gesunde Ernährung im Blick

Die Kita „Burgkinder“ habe gesunde Ernährung immer im Blick, sagt Kita-Leiterin Evi Schwarzbach. Die Eltern seien dazu angehalten, die Frühstücksdosen mit gesunden Sachen zu bestücken. „Wenn ein Kind kommt und sagt es habe einen Apfel dabei und hält einen Quetschie hoch, dann ist das erschreckend“, sagt die Leiterin. Für sie war der Besuch des Kochbusses eine passende Gelegenheit, Kindern und Eltern, eine vernünftige Ernährung noch intensiver ans Herz zu legen.

„Es geht doch auch immer darum, Lebensmittel wertzuschätzen“, sagt die Pädagogin Koray Karabiyik zum Konzept des Kochbusses. Gemeinsam kochen und dabei Themen wie falsche Ernährung, aber auch Tierhaltung, Klimaschutz oder regionale Produktion anzusprechen, führe viel schneller zur Wertschätzung als bloßes reden.

Hinterm Essen stecke viel mehr als nur satt machen, erfahren die Kinder beim Rühren des Puddings oder bei der Zubereitung eines Schnitzels, das nicht aus Fleisch, sondern aus Kohlrabi besteht. Da stauen die Kinder nicht schlecht, dabei haben sie die Kohlrabi doch gerade selbst geraspelt und paniert. „Nein, das war daheim noch nicht auf dem Teller“, geben die meisten zu.

„Seht ihr das Siegel ,Fair’, das zeigt euch, dass die Hersteller ordentlich bezahlt wurden“, gibt Karabiyik den Kindern noch mit auf den Weg, doch zuhause mal zu schauen ob die Eltern „faire“ Produkte einkaufen.

Der Kochbus ist im Land schwer gefragt

Der Kochbus ist im Land gefragt. „Wir sind ausgebucht“, sagt Dieter Johnen. Der Bus ist nicht nur bei Kitas im Einsatz, sondern auch an Schulen, bei Senioren oder zur Schulung von Tageseltern. „Wir sind überall.“ In der kalten Jahreszeit gibt es für das Team dann Einsätze in Einrichtungen, die über eine Lehrküche verfügen.

Ende April zählt zwar nicht ganz zur kalten Jahreszeit. Die Kitakinder in Hohenecken lassen sich das, was sie mit Feuereifer gekocht haben, trotzdem in den Räumen der Kita schmecken. Um draußen zu sitzen wäre es doch zu frisch gewesen. Und was gab es? Kohlrabischnitzel mit Ofengemüse, Pommes und Ketchup. Alles selbst gemacht, auch der Schokoladenpudding zum Nachtisch. Und es hat sowas von geschmeckt.