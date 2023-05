Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vom Analogen zum Digitalen – so lautet, auf den Punkt gebracht, eine diverser Versionen, die den Alltag in Corona-Zeiten am Laufen halten. Dies ermöglicht auch der FlabAG, die jährliche Fotoausstellung online zu präsentieren. Begleitend dazu stellt die RHEINPFALZ die teilnehmenden Mitglieder vor. Heute Christian Bogner.

Die Frage, ob analog oder digital, beschäftigt seit 20 Jahren auch die Fotografenzunft. Noch heute wechseln sie gern zur Dunkelkammer-Technik. So wie Christian Bogner. Besonders, da ihn das „Schießen