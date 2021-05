Normalerweise, also vor Coronazeiten, präsentierten die Mitglieder der Foto- und Labor-AG (Flab-AG) von Campus Kultur ihre Arbeiten „analog“ ein- bis zweimal pro Jahr ihrem Publikum. Zurzeit bleibt nur das Angebot einer digitalen Ausstellung. Und so stellt die RHEINPFALZ die acht teilnehmenden Fotografen der virtuellen Ausstellung „K-Town“ in einer Serie vor. Die zweite Folge ist Elmer Geissler gewidmet.

„K-Town“ – kurz, knapp und naheliegend vermittelt dieser Ausstellungstitel angesichts der grassierenden Pandemie die wohl beste aller Alternativen, einem unerfüllbaren Fernweh mit Kamera zu frönen. Da Fotografen ohnehin Einzelgänger im Sinne von Einzelbeobachter und Bildgestalter sind, ist ihre Bildersuche zurzeit zurückgeworfen auf gewohnte Sujets in ungewohnter Zeit. Und so entstanden 80 Bilder der Stadt quasi vor der Haustür. Übrigens sehr wohl auch mit ungewohnten Details trotz gewohnten Umfelds. Ein Anspruch, den Elmer Geissler für sich herausstellt.

Beispielsweise den rundum bekannten Prachtbau Fruchthalle des Nachts getaucht in rote Illumination zu fotografieren. Das Foto entstand in der „Night of Light“ am 22. Juni 2020, als bundesweit etwa 9000 wichtige Bauwerken angestrahlt wurden. Es war exakt die Zeit der sogenannten „Blauen Stunde“. Dazu merkt Geissler an: „Für mich war dieses sicherlich einmalige Event eine fotografische Herausforderung, der ich mich begeistert stellen wollte.“ Erst recht, da der gebürtige Freiburger mit seinen Aufnahmen interessante, lustige oder auch zeitkritische Geschichten erzählen möchte.

Ein Lob auf die Digitalisierung

Mit dem Medium Fotografie begann er als Student zum Diplom-Betriebswirt. Eine Spiegelreflex der Firma Minolta mit Wechselobjektiven war sein Handwerkszeug. Doch in der Rückschau stellt er fest, dass er mit der ernsthaften, im Sinn einer qualitativ anspruchsvollen Bildsprache erst seit drei Jahren mit Eintritt in die Flab-AG unterwegs ist. „Ich bin begeistert, was mit heutigen digitalen Kameras und Objektiven alles möglich ist. Ich muss höllisch aufpassen, die periodisch wiederkehrenden Kaufräusche, meine Ausrüstung zu erweitern, in Zaum zu halten. Die Fotografie kann sich sehr schnell zu einem sündhaft teuren Hobby entwickeln.“

Nach berufsbedingt häufigen Wohnortwechsel von Freiburg über Karlsruhe, Mannheim, Münster, Bonn kam er 2013 in die Barbarossastadt und wählte sie, inzwischen in Rente, zum „endgültigen Ruhesitz“. So richtig kennengelernt hat er sie mit dem Fahrrad. Noch reizen ihn Street Photography ebenso wie Porträts, Inszenierungen, Landschaften und Architekturen. Seine online ausgestellten „K-town“-Bilder der Fruchthalle, des Pfalztheaters oder auch ein Detail der bemalten Hausfassade Ecke Schneiderstraße kommentiert Geissler so: „Da Kaiserslautern nun mal nicht zu den attraktivsten Städten zählt, war meine Intention, geeignete Motive zu finden, die die Aufmerksamkeit des Betrachters auf die Besonderheiten der Stadt lenken, die sie durchaus auch zu bieten hat.“

Info