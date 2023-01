Seit genau zehn Monaten wird im ehemaligen Frischemarkt in Mackenbach gebacken. Seit zehn Wochen gibt es Brötchen, Brot und einiges mehr an Ort und Stelle auch zu kaufen. Die Landbäckerei Dusch „verdankt“ ihre sechste Filiale einer kleinen Katastrophe.

Nachdem sich Bürger und vor allem Gewerbetreibende über Staus in der Rummelstraße vor der Einfahrt in die Eisenbahnstraße beschwert hatten und die RHEINPFALZ darüber berichtet hatte, hat die Stadtverwaltung die Verkehrsführung am Mittwoch dort geändert.

In der Vogelwoogstraße wird eine weitere Unterkunft für Flüchtlinge eingerichtet. Damit bereitet sich die Stadt auf steigende Flüchtlingszahlen vor, zumal der Zuweisungsstopp für Kaiserslautern ausgelaufen ist. Rund 80 bis 90 Personen sollen in der Notunterkunft Platz finden.

Bundesweit für Schlagzeilen sorgte 2019 Monika Schirdewahn, weil sie als CDU-Frau im Ortsgemeinderat Frankenstein mit einem AfD-Vertreter, ihrem Ehemann, eine Fraktion eingegangen ist und deshalb aus der CDU ausgeschlossen werden sollte. Wie ihr Kampf gegen den Parteiausschluss ausging.

Schon viele Jahre warten die Gerhardsbrunner darauf, dass ihre marode Ortsdurchfahrt auf Vordermann gebracht wird. Dort reiht sich Schlagloch an Schlagloch. Jetzt wurde eine Lösung gefunden, die die Erneuerung ein Stück näher bringt und auch für die Anwohner bezahlbar sein soll.