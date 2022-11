Kaiserslautern will auch über den November hinaus möglichst keine weiteren Asylsuchenden aufnehmen, der Aufnahmestopp soll verlängert werden. Sozialdezernentin Anja Pfeiffer sagte am Donnerstag: „Die Gemeinschaftsunterkünfte der Stadt sind an ihrer völligen Kapazitätsgrenze.“ Weitere Geflüchtete könne die Stadt nicht mehr aufnehmen – zumindest nicht in ordentlichen Verhältnissen.

Die Menschen angemessen zu versorgen, das werde über Winter eine Herausforderung, sagte Pfeiffer im Sozialausschuss. Die rund 1600 gemeldeten Flüchtlinge aus der Ukraine beschäftigen das Referat Soziales. Dessen Referatsleiter, Michael Ohliger, erläuterte, wie schwierig – und zeitaufwendig – es derzeit für seine Mitarbeiter ist, Wohnungen für all die Menschen zu finden: „Mir fehlt gerade ein wenig die Fantasie, wo Kaiserslautern die Wohnungen herbekommen soll.“ In seiner Abteilung sei die Ukraine derzeit das „Thema Nummer eins“.

Wohnungsmangel beschäftigt auch das Rote Kreuz

Von jeweils voller Belegung der Flüchtlingsunterkünfte berichtet auch der Kaiserslauterer Kreisgeschäftsführer des Roten Kreuzes, Axel Gilcher: „In der früheren Hauptpost Post sind rund 300 Menschen verschiedener Nationalitäten untergebracht, in der Mennonitenstraße im früheren Zoar-Wohnheim gut 150 Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind.“ Im Bestreben, die Zimmer in den Unterkünften zeitlich begrenzt zu vergeben, sei man allerdings an seine Grenzen gekommen. „Wenn ein Asylsuchender anerkannt wurde, würden wir ihn gern in eine Wohnung vermitteln.“ Allerdings haben die Sozialarbeiter des DRK das gleiche Problem, wie die Mitarbeiter im Sozialreferat. Gilcher: „Der Wohnraum in Kaiserslautern ist begrenzt, weswegen manche Geflüchtete extrem lang in den Zimmern leben, die ja eigentlich nur für eine Übergangszeit gedacht sind.“