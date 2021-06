Nach gut viereinhalb Jahren ist nun ein Ende des Prozederes in Sicht: Der Verbandsgemeinderat Otterbach-Otterberg hat den Entwurf des künftigen Flächennutzungsplans abgesegnet.

„Beim letzten Mal hat es sieben Jahre gedauert“, merkte Bürgermeister Harald Westrich (SPD) vor der Marathonsitzung am vergangenen Donnerstagabend an. Mehr als vier Stunden lang musste sich der Rat mit Bedenken und Anregungen befassen, die Bürger und sogenannte Träger öffentlicher Belange während der Offenlegung des Planentwurfs geäußert hatten. Hartmut Jopp vom Planungsbüro igr in Rockenhausen hatte die Einwendungen erläutert und die entsprechenden Verwaltungsvorschläge erklärt, wie Abhilfe zu schaffen sei. Der Planentwurf fand weitestgehend Zustimmung. Zwei Ratsmitglieder der Grünen enthielten sich allerdings der Stimme. Andreas Markus begründete dies damit, dass sich das Bewusstsein für die notwendige Schonung von Flächen noch nicht bei der VG durchgesetzt habe. Fläche sei ebenso endlich wie wertvoll, Wohnungsbau müsse zukunftsweisend, clever und sparsam erfolgen. Diesem Gedanken trage der Plan zu wenig Rechnung.