Sportcheck hieß es für die jungen Sportler des Vereins Sport Plus in der letzten Trainingseinheit vor den Sommerferien. 15 Prüfungen mit 156 Teilnehmern standen auf dem Programm.

In der Sportart Judo führten fünf Prüfungen für 77 Teilnehmer der Trainingsgruppen aus Landstuhl, Queidersbach, Kusel, Niedermohr und Ramstein-Miesenbach zum nächsten Gürtel. Die Judoka hatten sich seit Wochen darauf vorbereitet. Galt es doch, spezielle Fallübungen, Würfe und Abläufe des fernöstlichen Kampfsports alleine oder bei Kämpfen vor den „gestrengen Augen der Prüfer zu demonstrieren“, wie der Vereinsvorsitzende Bodo Hoffmann berichtet. In Landstuhl und Kusel wurden die Prüfungen von Jakob Blasko abgenommen, in Ramstein und Niedermohr von Clara Hoffmann, in Queidersbach von Christoph Vollmar und in Miesau von Bodo Hoffmann. Die jüngsten Kampfsportler des Vereins erreichten dabei ihre Schülergrade. An den drei Kyu-Judoprüfungen der Jugendlichen und der Wettkampfteams, von Weiß/Gelb bis Braun, nahmen 28 Judoka teil.

Die Prüfung des U21-Teams unter der Leitung von Wolfgang Feth mit Prüfer Horst Dieter Freimann verfolgte auch der Präsident des Judoverbandes Pfalz, Andreas Kolbig, und hatte ein paar Verbesserungsvorschläge im Gepäck.

Wurftest

Beim Basketball der Trainingsgruppen aus Landstuhl und Ramstein-Miesenbach wurde für 13 Teilnehmer in zwei Prüfungen die persönliche Trefferleistung mittels eines Wurftests ermittelt. Für die Besten gab es bronzene, silberne oder goldene Basketballnadeln des Deutschen Basketballbundes.

Sechs Teilnehmer der Trainingsgruppen aus Landstuhl und Queidersbach hatten sich in der Sportart Rope Skipping auf den Sprungtest „Jump for Fun“ vorbereitet. Sie wetteiferten um ein Zertifikat, das es für Anfänger bis hin zum Profi gibt.

Für die Teilnehmer am Kinder- und Teeniesport aus Landstuhl, Ramstein-Miesenbach und Kusel liegt im Sommer der Schwerpunkt auf einer Mini-Olympiade. In vier Prüfungen mit 32 Teilnehmern aus Landstuhl, Kusel und Ramstein-Miesenbach ging es um Laufen, Werfen und Springen. Die Ergebnisse geben Aufschluss über die Leistungsfähigkeit der Kinder. Der Wettbewerb „Fit wie ein Turnschuh“ bildet hierfür die Grundlage. Seit der Zeit nach den Osterferien wurde auf den Schulhöfen und Sportanlagen im Freien für die verschiedenen Disziplinen trainiert.