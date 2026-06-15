Der Kaiserslauterer Verein „Fit in Lautern“ setzt auf Gemeinschaft statt Leistungsdruck. Für die Teilnehmer sind die Laufgruppen so auch sozialer Treffpunkt.

Dem Nordic Walking haftet bis heute ein etwas angestaubtes Image an. Für Christine Herzog, Vorsitzende des Vereins „Fit in Lautern“, ist das nur schwer nachvollziehbar. „Viele unterschätzen, wie anstrengend das eigentlich ist“, sagt Herzog. Wer die Technik richtig beherrsche, trainiere nicht nur Ausdauer, sondern auch Haltung, Muskulatur und Koordination.

Der Verein wurde im Oktober 2005 gegründet. Die Idee entstand damals aus dem Wunsch heraus, die Arbeit der Laufschule Kaiserslautern auf Vereinsebene weiterzuführen. Herzog selbst kam 2009 dazu. „Damals trainierte ich für meinen ersten Halbmarathon“, erzählt sie. Mit der Zeit habe sie sich stärker eingebracht und schließlich den Vorsitz übernommen.

Offenes Angebot

Heute bietet „Fit in Lautern“ weit mehr als klassisches Lauftraining an. Neben Ganzkörpergymnastik und Aqua-Gymnastik gehört Nordic Walking längst zu den festen Angeboten des Vereins. Zwei ausgebildete Trainerinnen begleiten die Gruppen das ganze Jahr über. Neue Teilnehmer könnten dadurch jederzeit einsteigen und direkt eingewiesen werden.

Ein Kurs mit festen Terminen sei das allerdings nicht, erklärt Herzog. Vielmehr funktioniere das Angebot wie ein Lauftreff mit unterschiedlich schnellen Gruppen. Dadurch könnten sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene gemeinsam trainieren. Manche kämen regelmäßig mehrmals pro Woche, andere eher gelegentlich. Gerade diese Offenheit mache das Angebot für viele attraktiv.

Die Gemeinschaft zieht

Viele kämen wegen der Gemeinschaft. „Die Gruppe ist das maßgebliche Instrument zur Motivation“, sagt Herzog. Organisiert wird das Training unter anderem über eine Whatsapp-Gruppe, in der Zu- und Absagen verschickt werden. Für manche sei allein das bereits ein Anreiz, den inneren Schweinehund zu überwinden. Wer einmal fehle, werde mitunter direkt gefragt, ob alles in Ordnung sei. Dadurch entstehe schnell ein Gemeinschaftsgefühl.

Auch gesundheitlich habe Nordic Walking Vorteile. Im Vergleich zum Joggen würden die Gelenke geschont, gleichzeitig werde der Oberkörper stärker eingebunden. Deshalb trainierten dort nicht nur Menschen, die ihre Fitness verbessern wollten. „Es kommen Menschen zu uns, die einfach nicht mehr joggen können und sich trotzdem sportlich betätigen wollen“, sagt Herzog.

Höherer Energieverbrauch

Viele hätten dabei ein konkretes Ziel: das sogenannte Power Nordic Walking. Geschwindigkeiten von sechs bis sieben Kilometern pro Stunde seien dabei durchaus realistisch. „Das Tempo erhöht sich bei guter technischer Ausführung jedoch auch automatisch“, erklärt Herzog. Gerade Anfänger merkten oft schnell Fortschritte, wenn die Technik sicherer werde.

Dass Nordic Walking körperlich fordere, werde häufig unterschätzt. Anders als bei einem Spaziergang seien Arme, Schultern und Rücken dauerhaft in Bewegung. Wer die Stöcke richtig einsetze, verbrauche zudem deutlich mehr Energie als beim normalen Gehen. Für viele sei das eine gute Möglichkeit, Ausdauertraining mit gelenkschonender Bewegung zu verbinden.

Im Gegensatz zu Fitnessstudios beobachtet der Verein keinen typischen Zulauf zum Jahresbeginn oder vor dem Sommer. Neue Mitglieder kämen eher über persönliche Empfehlungen hinzu, und das über das ganze Jahr verteilt. Klassische Neujahrsvorsätze spielten dabei offenbar eine kleinere Rolle als der Austausch im Freundes- oder Bekanntenkreis.

Nur bei einer Sache versteht Herzog keinen Spaß: Walkingstöcke ausschließlich zum Spazierengehen zu benutzen. „Dafür sind die Stöcke auf keinen Fall geeignet“, sagt sie und lacht.