Mit einer Reihe von Topergebnissen kehrten die Nachwuchsspieler des SV Fischbach von den Südwestdeutschen Meisterschaften zurück. Die Badmintonelite aus Rheinland-Pfalz, Hessen, dem Saarland und Thüringen ermittelte in Weimar ihre Besten.

Am erfolgreichsten präsentierte sich die jüngste Fischbacherin. Lilly Reiter erspielte sich einen kompletten Medaillensatz in der Altersklasse U13. Die Goldtrophäe gewann sie im Mädcheneinzel, wo sie an Position sechs gesetzt war. Nach hart umkämpften Viertelfinal- und Halbfinalbegegnungen ließ sie im Endspiel in zwei Sätzen keinen Zweifel an ihrer Überlegenheit aufkommen und holte sich ihren ersten Südwesttitel. Die Vizemeisterschaft im Doppel und der dritte Platz im Mixed vervollständigten ihr „Traumwochenende“.

Gemessen an der Ausbeute kam ihr Louisa Marburger bei der U19 am nächsten. Auch sie war im Einzel am erfolgreichsten, wobei sie als Topgesetzte einen gewissen Erwartungsdruck verspürte. Bis zum Finale hielt sie dem stand. Im Endspiel musste sie aber erst ein kleines Maß an Verkrampfung ablegen, bevor sie nach dem dritten Satz den Sieg feiern konnte. Im Doppel musste sie mit ihrer hessischen Partnerin vorliebnehmen, im Mixed war zusammen mit ihrem Vereinskameraden Moritz Miller im Viertelfinale Endstation. Der hatte sich im Einzel überraschend ebenfalls für das Finale qualifiziert, nachdem er die Nummer zwei und drei aus dem Wettbewerb geworfen hatte. Er wurde Vizemeister. Im Doppel kam er mit Finn Busch auf den Bronzerang, der im Einzel im Viertelfinale ausgeschieden war.

Eine der Erfolgreichsten

Bei der U17 qualifizierte sich Anna-Lena Zorn im Einzel und Doppel für die Endspiele, konnte dann aber verletzungsbedingt nicht mehr antreten. Die zwei Vizetitel plus ein dritter Rang mit Bruno Steffen-Sánchez im Mixed machten sie dennoch zu einer der erfolgreichsten Teilnehmerinnen der Meisterschaft.

Fabian Rys sorgte mit dem dritten Platz im Mixed dafür, dass der SV Fischbach auch bei U15 in den Medaillenrängen vertreten war.

Alle Genannten gehören den Trainingsgruppen am Heinrich-Heine-Gymnasium an, das mit dem SV Fischbach kooperiert.