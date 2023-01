Mit teilweise überragenden Ergebnissen kehrten einige Badmintonspielerinnen und -spieler des SV Fischbach von internationalen Turnieren zurück. In Uppsala wurden gleichzeitig die internationalen schwedischen Meisterschaften in den Altersklassen U17 und U19 ausgetragen.

Den größten Erfolg landete die Nummer eins der Fischbacher Regionalligamannschaft David Eckerlin. Er siegte mit seinem hessischen Partner im Herrendoppel in einem hochklassigen U19-Feld unangefochten ohne Satzverlust. Er sicherte sich außerdem die Bronzemedaille im Mixed. Ebenfalls einen Platz auf dem Treppchen holte sich Jonas Schmid bei der U17 im Mixed mit seiner Schulkameradin vom Heinrich-Heine-Gymnasium Leonie Wronna. Die beiden mussten sich nur im Endspiel geschlagen geben und trafen dabei auf Katharina Nilges, ebenfalls von der Kaiserslauterer Eliteschule des Sports.

Mit von der Partie waren vom SV Fischbach in Schweden noch Anna-Lena Zorn, Simon Schenk und Bruno Steffen-Sánchez, die alle bei der U19 ihre Spielstärke zeigen konnten, indem sie zumindest in einer Disziplin den Sprung ins Achtelfinale schafften.

Im kleineren, regionalen Rahmen startete die zweite Mannschaft des Dorfvereins etwas verspätet, aber erfolgreich in die Rückrunde der Verbandsliga Südwest. Nachdem das geplante erste Rückrundenspiel den Wetterbedingungen zum Opfer gefallen war und nun neu angesetzt werden muss, konnte der SV Fischbach II beim ASV Landau seine Siegesserie mit einem klaren 7:1 fortsetzen. Julia Kehl und Antje Scheen kassierten dabei in einem engen Dreisatz-Match im Damendoppel die einzige Niederlage, hielten sich aber im Einzel beziehungsweise Mixed schadlos. Die Herrenriege dominierte in ihren Spielen mehr oder weniger deutlich. Finn Busch, Fabian Rys, Julian Degiuli und Steffen Becker konnten alle jeweils zwei Siege einfahren und sorgten so für den ungefährdeten Erfolg. Mit 14:0 Punkten steht das Team weiterhin unangefochten an der Verbandsliga-Tabellenspitze.